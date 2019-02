Atalanta-Milan | Gasperini prepara l’esame rossonero | “ce la possiamo giocare con le big!”

Atalanta - Gasperini : "Pronti per il Milan - ma serve una prestazione di livello" : Per uno che ha appena preso a "calci" la Juve eliminandola per la prima volta dalla Coppa Italia dopo un lustro o giù di lì di esclusivi successi, quella con il Milan dovrebbe essere una partita come ...

Milan - Gattuso : «Atalanta unica nel suo genere - ci vuole l'elmetto» : MilanELLO - " L' Atalanta E' una squadra unica nel suo genere. E' solo lei a giocare questo tipo di calcio ", così Rino Gattuso in conferenza stampa alla vigilia dello spareggio Champions di Bergamo ...

Milan - Gennaro Gattuso loda i suoi uomini : “bene Piatek e Romagnoli - occhio però a questa Atalanta” : Milan, Gennaro Gattuso sa bene che l’Atalanta di Gasperini può dare molto fastidio alla sua squadra con un gioco unico in Serie A “L’Atalanta è una squadra unica nel suo genere. Quella di Bergamo sarà una partita importante ma ci sono ancora 45 punti a disposizione, il campionato è lungo. E’ una partita da affrontare con grande serietà perché loro hanno parecchie armi per metterci in difficoltà“. Fotografa ...

Gattuso avvisa il Milan : 'Contro l'Atalanta mettiamoci l'elmetto' : Una sfida Champions a Bergamo. Il Milan contro l'Atalanta è atteso alla prova del nove: 'Domani dovremo metterci l'elmetto', scherza Rino Gattuso in conferenza. Mentalità. 'Noi vogliamo partire sempre ...

Atalanta-Milan - Gattuso : “affrontiamo una grande realtà del calcio italiano” : “Domani ci vuole l’elmetto. Giochiamo con una squadra che negli ultimi anni e’ diventata una realta’ del calcio italiano. Fisicamente e’ una squadra incredibile e abbinano grande qualita'”. Sono le parole di Gattuso in vista dello scontro Champions Atalanta-Milan: “Abbiamo lavorato con grande serieta’, domani ci vuole grande carattere e grandissima voglia. Bisogna farsi trovare pronti, ...

Atalanta-Milan - spareggio Champions : favoriti i nerazzurri a 2 - 00. Sfida Zapata Vs Piatek equilibratissima : La capolista Juventus apre la 24esima di Serie A ospitando il Frosinone. Un testa coda che sembra una formalità, anche se i gialloblù sono tornati in corsa per la salvezza e hanno vinto due trasferte consecutive. Per gli esperti di Sisal Matchpoint la gara è senza storia, favoritissimi i bianconeri a 1,12, si arriva a ben 20 volte la posta per l’impresa dei ciociari allo Stadium, difficile anche il pareggio, a 9,00. Sicuri anche gli ...

Atalanta-Milan sarà Zapata contro Piatek : il diesel sfida il cannibale : I gol in comune, diverso è il modo di esultare: da una parte si spara, dall'altra si indica il cielo. Tanta roba questo Zapata, uno che ricorda sempre mamma Elfa, scomparsa nel 2010, guardando lassù e ...

Atalanta-Milan - le probabili formazioni - : Gara dal sapore di Champions League, a Bergamo, tra Atalanta e Milan. Gli orobici sono imbattuti nelle ultime sette sfide contro il Diavolo , due vittorie e cinque pareggi, . Da ricordare che la ...

Un tempo col Milan bastava non perdere Ora l'Atalanta punta sempre più in alto : Adesso non è più cosi visto che l'Atalanta di mister Gasperini ha alzato in maniera energica l'asticella delle ambizioni. A buona ragione si parla addirittura di sfida , quella notturna di sabato sera,...

Il weekend è alle porte e non mancheranno gli appuntamenti interessanti su DAZN. La piattaforma di streaming offrirà agli appassionati oltre 60 eventi, che si potranno seguire in diretta o in modalità on demand, tra calcio nazionale e internazionale, rally, boxe, arti marziali miste, rugby e hockey su ghiaccio.

24ma di Serie A : Atalanta-Milan si giocherà sabato 16 febbraio alle 20 : 30 : C'è grande attesa a Bergamo per Atalanta-Milan, diventato uno scontro diretto per restare nei "quartieri alti" della classifica, visto il sorprendente rendimento dell'Atalanta e i progressi fatti registrare dal Milan nelle ultime settimane. Atalanta-Milan si giocherà il 16 febbraio, sabato, con calcio d'inizio fissato alle ore 20:30. La partita potrà essere seguita in diretta radiofonica su Radio Uno Rai, in diretta testuale sul sito web ...

Serie A - Atalanta-Milan : Piatek sfida Zapata per il quarto posto : Dopo la convincente vittoria nel posticipo di domenica scorsa contro il Cagliari per 3-0 grazie all'autogol di Ceppitelli provocato da Suso, al primo gol in Serie A di Paquetà e al solito Piatek, la squadra di Gattuso si prepara per una delle gare più decisive di questa stagione. Sabato alle ore 20.30 il Milan è atteso allo stadio Atleti Azzurri d'Italia per affrontare l'Atalanta. La squadra di Gasperini è reduce dalla vittoria in rimonta contro ...