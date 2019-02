Assassin’s Creed Odyssey soddisfa Ubisoft | quale il futuro per la serie?

Assassin’s Creed Odyssey : Le novità in arrivo con l’aggiornamento 1.1.4 : Ubisoft annuncia ufficialmente l’arrivo entro la fine del mese dell’aggiornamento 1.1.4 per Assassin’s Creed Odyssey, il quale porterà con se delle interessanti novità, scopriamole insieme. Assassin’s Creed Odyssey: Modalità Nuovo Gioco + in arrivo A partire dalla fine del mese sarà disponibile la patch 1.1.4 per Assassin’s Creed Odyssey, la quale aggiungerà quanto ...

Assassin’s Creed III Remastered disponibile dal 29 Marzo : Poche ore fa, la casa videoludica Ubisoft ha annunciato che Assassin’s Creed III Remastered sarà disponibile dal 29 Marzo per PlayStation 4, Windows e Xbox One. Assassin’s Creed III Remastered includerà il gioco completo, le missioni per giocatore singolo Benedict Arnold e Segreti Nascosti, la Tirannia di Re Washington e Assassin’s Creed III Liberation Remastered. Assassin’s Creed III Remastered: i giocatori vestiranno i panni di Connor, un ...

Assassin’s Creed III REMASTERED disponibile dal 29 Marzo 2019 : Ubisoft annuncia che Assassin’s CREED III REMASTERED, sviluppato da Ubisoft Barcellona, sarà disponibile dal 29 Marzo per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. Da oggi, Assassin’s CREED III REMASTERED è prenotabile in versione retail per PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 39,99 €, ma il gioco è anche incluso nel Season Pass di Assassin’s ...

Polemica travolge Assassin’s Creed Odyssey : Ubisoft cambia il finale del DLC : Assassin's Creed Odyssey è solo l'ultimo esponente di una tradizione ormai "storica" avviata nel 2007 da Ubisoft. Più di 10 anni fa nasceva la saga rosso sangue del colosso francese, pronta non solo a raccontare la secolare faida tra Assassini e Templari, ma anche a plasmare i fatti storici con il potere poligonale. Dalle Crociate al Rinascimento, passando per la Rivoluzione Francese e l'Antica Grecia di Odyssey, il franchise di Assassin's Creed ...

Assassin’s Creed Odyssey : Nuovi contenuti con i pacchetti Dionisio e Atena : Assassin’s Creed Odyssey si arricchisce con l’introduzione dei pacchetti Dionisio e Atena. Scopriamo insieme quali sono i contenuti presenti al loro interno. Assassin’s Creed Odyssey: Disponibili i pacchetti Dionisio e Atena Dopo il lancio dei primi due pacchetti all’inizio dell’anno, Ubisoft ha reso disponibile 2 ulteriori pacchetti per i giocatori di Assassin’s Creed Odyssey, a seguire i ...

Assassin’s Creed Odyssey : Disponibile il secondo Episodio dell’Eredità della Prima Lama : Ubisoft annuncia il lancio di Eredità Oscura, il secondo Episodio del primo arco narrativo post lancio di Assassin’s Creed Odyssey L’Eredità della Prima Lama, su tutte le piattaforme disponibili. Assassin’s Creed Odyssey: Disponibile il nuovo Episodio dell’Eredità della Prima Lama In Eredità Oscura, una lettera di Dario porta i giocatori a indagare su un mistero che condurrà ...

Assassin’s Creed Odyssey : Arriva l’officina di Efesto e non solo : Dopo le Nuove missioni per Assassin’s Creed Odyssey. di cui vi abbiamo parlato in questi giorni, Ubisoft annuncia l’arrivo in data odierna dell’Officina di Efesto e l’aumento del livello dei nemici. Novità in vista per Assassin’s Creed Odyssey A partire da oggi sarà disponibile un nuovo aggiornamento per le versioni PC, PS4 e Xbox One di Assassin’s Creed Odyssey del peso di ...

Assassin’s Creed Odyssey : Nuove missioni e molto altro : Il 2019 porterà con se l’annuncio di un nuovo capitolo della serie Assassin’s Creed con uscita fissata per il 2020. Secondo dei rumors sarà ambientato nuovamente in Italia, ma nell’attesa Ubisoft continua a supportare Odyssey con nuovi contenuti, scopriamo le novità in arrivo. Assassin’s Creed Odyssey: Le novità in arrivo A seguire vi riportiamo la lista di tutte le novità ...

Assassin’s Creed Adder trapela in rete : Si torna nell’Antica Roma : Dopo Assassin’s Creed Origins e Assassin’s Creed Odyssey , Ubisoft potrebbe portarci nel 2020 nuovamente nell’Antica Roma con Assassin’s Creed Adder. Assassin’s Creed torna a Roma Su Reddit poche ore fa un utente noto come AnonymousLeaker2020 ha svelato con foto e dettagli, il nuovo capitolo della serie Assassin’s Creed attualmente in fase di sviluppo presso gli studi Ubisoft Montreal e ...

Assassin’s Creed Odyssey : Nuovi contenuti disponibili da oggi : Ubisoft prosegue il supporto post-lancio di Assassin’s Creed Odyssey con Nuovi contenuti. Dopo il lancio del DLC “L’Eredità della prima Lama” e il terzo episodio de “I Racconti Perduti della Grecia – L’immagine della Fede”, arrivano in data odierna delle novità, scopriamole insieme. Assassin’s Creed Odyssey: Arriva la Glory of the Law A partire da oggi i giocatori ...

Assassin’s Creed Odyssey : Le novità in arrivo svelate da Ubisoft : Se in questi giorni vi state cimentando nel primo DLC di Assassin’s Creed Odyssey, sarete lieti di sapere che si tratta solo di una delle novità previste, ad annunciarlo è stata la stessa Ubisoft, la quale ha svelato il programma dei futuri aggiornamenti, scopriamoli insieme. Assassin’s Creed Odyssey: Aggiornamenti e DLC in arrivo A seguire alcune delle novità in arrivo: 2 ulteriori episodi per ...