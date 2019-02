Ascolti tv | vola Che Dio ci aiuti | Mediaset ancora ko

Montalbano e i migranti - volano gli Ascolti : oltre 11 milioni. E il web si divide : E subito su Twitter e sui social divampa la polemica politica tra i fan. Molti quelli che protestano per questo racconto tv troppo vicino alle tesi di chi non si oppone agli sbarchi. Moltissimi, però,...

Montalbano - volano gli Ascolti della puntata dell'11 febbraio sui migranti : A distanza di vent'anni dalla messa in onda del primo episodio, l'11 febbraio è tornato sugli schermi di Rai 1 Il Commissario Montalbano con il primo di due episodi inediti. Una nuova puntata che ha fatto registrare numeri altissimi in termini di ascolti. "L'altro capo del filo" ha infatti tenuto incollati al televisore ben 11 milioni di telespettatori, un risultato superiore anche alla prima serata del Festival di Sanremo. Al termine ...

Ascolti Tv domenica 10 febbraio : Domenica In vola alto - l’Isola cala : Ascolti Tv Domenica 10 febbraio: Domenica In aoncuista più di 5 milioni di telespettatori Domenica In batte, a livello di Ascolti tv, Domenica Vintage di Barbara D’Urso. Mara Venier su Rai Uno, con la puntata speciale dedicata al Festival di Sanremo 2019, conquista nella prima parte il 28,5% di share con di 5.214.000, nella seconda […] L'articolo Ascolti Tv Domenica 10 febbraio: Domenica In vola alto, l’Isola cala proviene da ...

Ascolti Tv sabato 9 febbraio - Sanremo vola altissimo tra polemiche e successi : Ascolti Sanremo finale del 9 febbraio 2019: un altro successo per Claudio Baglioni Un altro successo per il Festival di Sanremo di Claudio Baglioni: l’ultima puntata ha registrato il 56.5% di share (10.622.000 spettatori). Gli Ascolti Tv di sabato 9 febbraio ci danno un’ulteriore conferma che Baglioni ha fatto un ottimo lavoro, riuscendo a catalizzare […] L'articolo Ascolti Tv sabato 9 febbraio, Sanremo vola altissimo tra ...

Storie Italiane : Eleonora Daniele vola negli Ascolti grazie a Sanremo : Storie Italiane di Eleonora Daniele da record nella settimana del Festival di Sanremo! Successo senza precedenti quello di Eleonora Daniele, che nella settimana ‘sanremese’ con il suo Storie Italiane ha portato a casa ogni giorno risultati eccellenti, con ascolti che sono letteralmente saliti alle stelle, permettendo alla trasmissione di ottenere risultati che nessun altro programma del daytime di Rai1 è riuscito a registrare. E ...

Ascolti tv - Al Bano e Romina fermati da Atalanta – Juve che vola a 7 milioni di telespettatori : vola poco oltre i 7 milioni il match Atalanta-Juve per i quarti di finale della Coppa Italia, trasmesso su Rai1, e stravince la gara degli Ascolti nel prime del 30 gennaio con, precisamente, 7.003.000 telespettatori e il 26.2% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il secondo e ultimo appuntamento con lo show di Al Bano ‘55 passi nel Sole‘ ottiene 3.048.000 (share 16.05%). E su Rai3 ‘Chi l’ha visto?’ di ...

Ascolti 25 gennaio : flop di Superbrain su Raiuno - vola Barbara D'Urso : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, venerdì 25 gennaio 2019, caratterizzata in prima serata dalla messa in onda della terza puntata di Superbrain, lo show di Raiuno condotto da Paola Perego con la partecipazione di Francesco Paolantoni, che si sta avviando verso le fasi finali di questa edizione. Su Canale 5, invece, è andata in onda una nuova puntata di Chi vuol essere Milionario, il game show ...

Ancora polemiche su Che Dio ci Aiuti 5 - ma gli Ascolti volano : ci sarà la sesta stagione? : Non si placano le polemiche su Che Dio ci Aiuti 5. L'amata fiction di Rai1 sta suscitando Ancora sdegno da parte dei fan affezionati che non accettano il modo in cui la quinta stagione abbia totalmente sconvolto le dinamiche di alcuni personaggi. A cominciare dalla tragica fine di Guido e Davide, che avevano trovato una giusta conclusione nel finale della precedente stagione con Azzurra ed Emma, salvo poi venir letteralmente "uccisi" per ...

Ascolti tv - 'La Compagnia del Cigno' vola sulla concorrenza e doppia Canale 5 : Cresce il pubblico della fiction Rai con Alessio Boni e Anna Valle che ieri ha registrato un altro importante risultato in...

Ascolti Tv 14 gennaio 2019. Vola la Compagnia del Cigno. Quarta Repubblica supera Presa diretta : Ascolti Tv di lunedì 14 gennaio 2019 . Su Rai1 La Compagnia del Cigno Vola oltre i 5 milioni e mezzo di media spettatori, pari al 24,5% di share. Su Canale 5 Lo Stagista Inaspettato è staccato di 3 ...

Anticipazioni La Compagnia del Cigno : volano gli Ascolti - trama episodio lunedì prossimo : La Compagnia del Cigno continua a conquistare gli italiani riuscendo a raggiungere ottimi ascolti settimana dopo settimana. La terza puntata, trasmessa ieri 14 gennaio su Rai 1, non ha deluso le aspettative, confermandosi il programma più visto della serata. La fiction con Anna Valle, Michele Bravi e Alessio Boni ha totalizzato 5.584.000 spettatori pari al 24.5% di share, attestandosi ben al di sopra de Lo stagista Inaspettato. Il film di Canale ...

Barbara D'Urso vola con gli Ascolti di Domenica Live e La Dottoressa Giò : Ieri, Domenica 13 gennaio, c'è stato il ritorno trionfale di Barbara D'Urso nella programmazione Domenicale di Canale 5: nel pomeriggio con Domenica Live, mentre in prima serata è andata in onda prima puntata della nuova serie di La Dottoressa Giò, fiction che negli anni '90 diede molta popolarità a Barbara. Per entrambe le messe in onda ci sono stati risultati super positivi in termini di ascolti. I risultati degli ascolti de "La Dottoressa ...

Ascolti Tv 10 gennaio 2019. Che Dio Ci Aiuti garanzia di successo. Salvini fa volare Vespa e vince la sfida indiretta con il premier Conte : Ascolti Tv di giovedì 10 gennaio 2019 . È sempre la fiction di Raiuno a dominare il campo. Che Dio Ci Aiuti 5 con Elena Sofia Ricci ha conquistato oltre 6,2 milioni di media spettatori, pari al 26,4% ...

Ascolti Tv 9 gennaio 2019 - la prima serata sorride a Rai1. In crescita Bonolis e Chiambretti. Al mattino vola la Daniele : Ascolti Tv di mercoledì 9 gennaio 2019 . Su Rai1 Purché Finisca Bene - L'Amore, il Sole e le altre Stelle è stato visto da una media di oltre 4 milioni e mezzo di spettatori, pari al 19,7% di share. ...