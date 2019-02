Ascolti TV 2018 | regione per regione | Canale 5 spopola solo in Campania | dove è bocciata

Chiudono in positivo gli Ascolti della finale del Festival di Sanremo ma ancora in calo rispetto al boom 2018 : Si concludono con un dato positivo gli ascolti della finale del Festival di Sanremo, che conferma il calo di questi ultimi giorni e, soprattutto, rispetto al 2018 nel quale si fece registrare un vero e proprio boom. Si parla del 56,5%, con il 53,1% nella fascia tra le 21,26 e le 23,51, mentre le preferenze hanno raggiunto il 65,2% nella seconda parte, quella con la proclamazione del vincitore. La direzione di Rai1 ha espresso parole di ...

Sanremo 2019 - gli Ascolti : dati positivi anche se ancora in calo rispetto al 2018 [I DATI AUDITEL] : Chiude con buoni ascolti, anche se ancora in calo, la finale 2019 del Festival di Sanremo vista da 10.622.000 telespettatori con il 56.5% di share. Nel dettaglio la prima parte, dalle 21.26 alle 23.51, ha raggiunto 12.129.000 spettatori con il 53.1% mentre la seconda parte, dalle 23.54 all’1.34, ha ottenuto 8.394.000 spettatori con il 65.2% di share. L’ultima puntata dell’edizione 2018, in onda il 10 febbraio, aveva ottenuto ...

Sanremo 2019 - gli Ascolti : anche la finale in calo rispetto al 2018 [I DATI AUDITEL] : La serata finale del Festival di Sanremo 2019 è stata vista da 10.622.000 spettatori con il 56,5% di share. Lo scorso anno la finale del primo festival di Claudio Baglioni aveva ottenuto 12.125.000 spettatori e il 58,3% di share. Il Baglioni Bis guadagna però 10 punti di share sulla quarta serata, quando lo share medio era stato del 46,1%. La prima parte della serata finale (dalle 21.26 alle 23.51) è stata seguita da 12.129.000 spettatori con il ...

Ascolti Tv venerdì 8 febbraio - in calo rispetto al 2018. Scendono gli over di Rai1 ma boom dei giovani su streaming e sui social : Ascolti Tv di venerdì 8 febbraio 2019. La quarta serata del Festival di Sanremo 2019, in onda dalle 21.24 alle 24.51, ha conquistato 9.552.000 spettatori pari al 46,1% di share. La prima parte, in ...

Sanremo 2019 - Ascolti terza puntata 7 febbraio : 46 - 7% - crollo netto rispetto al 2018 : Gli ascolti della terza puntata del Festival di Sanremo, in onda in 7 febbraio 2019: 46,7% di share per 9milioni 400mila spettatori. netto calo rispetto allo scorso anno. Gli ascolti, che...

Sanremo 2019 Ascolti tv seconda serata : 9.1 milioni in linea con il 2018 : Sono stati 9 milioni 144mila, pari al 47.3%, i telespettatori che hanno seguito su Rai1 la seconda serata del Festival di Sanremo di Claudio Baglioni in onda mercoledì 6 febbraio. Gli ascolti sono sostanzialmente in linea con quelli dello scorso anno, quando la seconda serata del festival ottenne una media di 9 milioni 687mila telespettatori pari al 47.7% di share. La prima parte della seconda serata (dalle 21.26 alle 23.50) ha ottenuto ieri 10 ...

Ascolti Sanremo 2019 : Baglioni fa peggio del 2018 (e pareggia con il secondo Conti) : Meno del 2017, quando sul palco c’erano Carlo Conti e Maria De Filippi, e meno del 2018, quando Claudio Baglioni accettò per la prima volta l’incarico di direttore artistico. La serata inaugurale del 69esimo Festival di Sanremo raggiunge il 49.5% di share, pari a 10.086.000 spettatori. Un dato eccezionale, ma non all’altezza delle ultime edizioni che, complice l’effetto curiosità, hanno sempre ottenuto un ascolto non ...

Rai - il 2018 anno di successi : rete leader negli Ascolti : Anche lo sport su Rai2 ha registrato buoni risultati grazie al campionato del mondo di pallavolo seguito da 2.221 mila telespettatori. Record per la finale del campionato del mondo di pallavolo ...

Ascolti 2018 - i contenuti più fruiti in televisione su Rai e Mediaset : Sport, fiction, intrattenimento e cultura. Questi i contenuti più fruiti in televisione nel corso del 2018, che si registra come anno positivo per la Rai anche per quanto riguarda l’offerta video online sia su Raiplay che sul canale Youtube. Un altro anno di successi, dunque, per il sevizio pubblico, che vanta la finale del festival di Sanremo, condotto da Claudio Baglioni, come l’evento televisivo più visto ...

Focus Ascolti : Bilancio 2018 per target : Dopo aver visto i dati di ascolto dell'anno che sta per terminare per quel che riguarda il totale individui con Rai1 al comando, oggi ci concentriamo sui dati relativi ad alcuni target. In particolare partiamo dai dati relativi all'età dei telespettatori. I dati sono relativi sempre al totale giornata. Partiamo dai dati relativi ai giovanissimi, ovvero la fascia d'età che va dai 4 ai 7 anni dove vediamo che la rete più vista è Canale 5, ...

Ascolti Tv 31 dicembre 2018 - Amadeus e Mattarella protagonisti del Capodanno. Il Circo di Montecarlo non invecchia mai : Eccoci con l'analisi degli Ascolti Tv 31 dicembre 2018 . L'anno si chiude e si apre all'insegna di Raiuno. Oltre 5 milioni e mezzo di media per L'Anno che Verrà , condotto da Amadeus con più del 35% ...

Ascolti tv ieri - L'anno che verrà - Capodanno in musica - Auditel 31-12-2018 : RAI 3 42° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo In questa nuova serata di festa il chapiteau di Montecarlo ha accolto uno degli spettacoli circensi più ricchi, suggestivi e memorabili di ...