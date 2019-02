Arrivano i paratesta per chi guarda il cellulare e rischia di sbattere contro un palo

caffeinamagazine

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Da Bolzano con furore, la novità lanciata dal comune trentino è pronta a invadere le città italiane. Si chiama ‘’ ed nato per evitare colpi a chi, per strada, si distrae con lo smartphone mentre cammina. Un problema comune a molte realtà. Impossibile? Anche no. Pensateci bene o meglio, fate un giro in centro, e osservate quante persone, passeggiando, restano con gli occhi fissi sul telefono invece dire dove mettono i piedi. Un’invenzione dalla doppia utilità, da una parte preserva dai colpi, dall’altra sensibilizza rispetto al tema dell’utilizzo del, sempre più dibattuto quando si parla di sicurezza.Il ‘’ è solo la punta dell’iceberg. La campagna, lanciata da staysmart, punta molto più in alto e mette in campo una serie di azioni rivolte a tutti i cittadini con consigli utili per fare buon uso del telefono. Il primo è quello di scegliere il Wi-Fi ...