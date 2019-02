Arriva la Ferrari 2019 in diretta esclusiva a Race Anatomy su Sky Sport F1

F1 - Raikkonen ‘sferza’ la Ferrari : “qui meno politica e cazzate. Arrivabene? L’ho saputo dal compagno di mia madre” : Il pilota finlandese ha parlato del suo presente e del suo passato, lanciando una frecciatina al team di Maranello Il passato è ormai un lontano ricordo, Kimi Raikkonen ama concentrarsi sul presente e sull’avventura con l’Alfa Romeo Racing che sta per cominciare. Presente ieri a Balocco in quello che è oggi il centro sperimentale FCA, il pilota finlandese ha parlato di quello che lo aspetta con il team diretto da Vasseur, ...

F1 - Kimi Raikkonen : “In Alfa Romeo Racing c’è meno politica. L’addio di Arrivabene in Ferrari? Non sono affari miei” : Il finlandese Kimi Raikkonen è pronto per una nuova avventura in F1. Il 39enne nativo di Espoo, dopo 8 anni (non consecutivi) trascorsi in Ferrari, torna laddove tutto era iniziato o almeno fino ad un certo punto. Sì perché l’esperienza di Kimi nel Circus prese il via nel 2001 nel Team Sauber, scuderia che ha sposato la causa progettuale dell’Alfa Romeo e sta assumendo dei contorni meno da protagonista, stando a quel che si ...

Ferrari - Arriva l'amaro sfogo di Ricciardo - : Si è parlato a lungo in passato del forte interesse della Ferrari per Daniel Ricciardo , e molti appassionati del Cavallino Rampante già accarezzavano l'idea di vedere l'australiano alla guida della ...

F1 – Nessun ribaltone in Ferrari - John Elkann cancella le speculazioni : “ecco tutta la verità su Arrivabene-Binotto” : In una lettera inviata alla Gazzetta dello Sport, il presidente della Ferrari ha fatto chiarezza sull’avvicendamento Arrivabene-Binotto John Elkann non ci sta e, dopo alcuni giorni dall’ufficialità del cambio al vertice della GES tra Arrivabene e Binotto, ha preso la parola per fare chiarezza su alcuni punti per lui poco chiari. In una lettera inviata alla Gazzetta dello Sport, il numero uno della Ferrari ha spiegato ...

F1 - che bordate sulla Ferrari : “Binotto-Arrivabene? Questa volta non c’era nessuno ad incantare la stampa” : Un ex direttore sportivo della Ferrari ha parlato dell’avvicendamento avvenuto tra Arrivabene e Binotto, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda Ha fatto rumore il cambio al vertice in casa Ferrari, la promozione di Mattia Binotto al posto di Maurizio Arrivabene ha scatenato una ridda di reazioni alquanto diverse tra di loro. L’ultimo in ordine di tempo ad interessarsi di Questa vicenda è stato Daniele Audetto, ex ...

Ferrari : Arrivabene allontanato per non perdere Binotto : La Ferrari ha dovuto allontanare Maurizio Arrivabene per fare in modo che Mattia Binotto non lasciasse Maranello: lo sostiene Piero Ferrari, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Tutto è successo prima di Natale, poi per vari motivi abbiamo deciso di non comunicare la decisione. Non voglio entrare nei dettagli, anche perché posso parlare solo […] L'articolo Ferrari: Arrivabene allontanato per non perdere Binotto sembra ...

F1 - ritorno di Domenicali in Ferrari? Arrivano le prime smentite - dovrebbe restare in Lamborghini : Stefano Domenicali non sembra intenzionato a lasciare la Lamborghini per tornare in Ferrari nella prossima stagione Stamane il mondo Ferrari è stato scosso dalla notizia del possibile ritorno di Stefano Domenicali in sella alla rossa nel ruolo di AD. Ebbene, a poche ore di distanza dall’indiscrezione, già sono arrivate le smentite in merito a tale ipotesi che dunque non sembra poter andare in porto. Il Sole 24 Ore infatti parla oggi ...

F1 - clamoroso colpo di scena nel futuro di Arrivabene : l’ex Ferrari vicino ad un nuovo team : Dopo la chiusura della sua esperienza in Ferrari, Arrivabene sarebbe vicino a diventare team principal di un nuovo team in Formula 1 Maurizio Arrivabene potrebbe rimanere lontano dalla Formula 1 per poco tempo, ripartendo niente meno che dall’Alfa-Sauber. Secondo quanto rende noto la Bild, l’ex team principal della Ferrari sarebbe vicino a ricoprire lo stesso ruolo nella scuderia svizzera, affiancando Vasseur nel progetto di ...

F1 - tutta la verità di Piero Ferrari : 'Arrivabene? Decisione presa prima di Natale - ecco cosa è successo' : A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Piero Ferrari , intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: ' tutto è avvenuto prima di Natale, poi per varie ragioni avevamo pensato di non ...

F1 - tutta la verità di Piero Ferrari : “Arrivabene? Decisione presa prima di Natale - ecco cosa è successo” : Il figlio del fondatore della Ferrari, nonché azionista della scuderia, ha parlato dell’avvicendamento che ha coinvolto Maurizio Arrivabene e Mattia Binotto Giorni caldi in casa Ferrari, con la nomina di Mattia Binotto nel ruolo di team principal al posto di Maurizio Arrivabene, sostituito dopo quattro anni di lavoro a Maranello. photo4/Lapresse Un fulmine a ciel sereno per quanto riguarda le tempistiche, visto che questo scenario ...

[L'analisi] Così è stato silurato Arrivabene - ecco come sarà la Ferrari targata Binotto : Domenicali conosce bene l'ambiente della Ferrari, dove entrò ragazzino nel 1991, appena laureato in economia e commercio, per arrivare nel 2007 al comando come team manager. Se questa nomina adesso è ...

Svolta Ferrari : Arrivabene saluta - Binotto nuovo team principal : Svolta Ferrari: Arrivabene saluta, Binotto nuovo team principal Cambio al vertice nella scuderia di Maranello. Binotto, direttore tecnico, prende il posto di Arrivabene, che lascia dopo 4 anni. Dopo le indiscrezioni, la conferma della Rossa in una nota: “. La decisione è stata presa di comune accordo con i vertici ...