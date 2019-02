Arriva al cinema l' Orso d' oro alla Berlinale del 2018 Una tortura

Per le scene di sesso del cinema ora Arriva il consulente d'intimità : Gli effetti del #MeToo . Per le scene di sesso del cinema adesso arriva il ' consulente d'intimità ' che dovrà insegnare a registi e attori a evitare le 'trappole' che si nascondono nelle scene hot . ...

Copperman - il supereroe con l’autismo Arriva al cinema : arriva in sala il 7 febbraio Copperman, un film di Eros Puglielli con Luca Argentero, realizzato con l’aiuto del progetto AITA. Il protagonista del film, il dolce Anselmo, ha una patologia riconducibile allo spettro autistico ed è per questo motivo che il progetto AITA ha collaborato alla realizzazione del film. ?? Anselmo, il protagonista del film, ha una passione per i fumetti e i supereroi, ama i cerchi e odia il colore giallo. È cresciuto in ...