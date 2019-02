Antonella Clerici | problema all’Ariston | giornalista del TG1 si scusa

Edoardo Vianello e Antonella Clerici : tutta la verità sulla torta in faccia in diretta tv : Edoardo Vianello e la torta in faccia a Antonella Clerici nel 2005: come sono andate le cose davvero Edoardo Vianello è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, durante la puntata di venerdì 15 febbraio ed ha ricordato il momento della torta che la moglie Frida ha tirato in faccia a Antonella Clerici, […] L'articolo Edoardo Vianello e Antonella Clerici: tutta la verità sulla torta in faccia in diretta tv proviene da Gossip e Tv.

Edoardo Vianello : "La torta in faccia ad Antonella Clerici? Mia moglie Frida voleva riscattarmi di un'eliminazione ingiusta" : Edoardo Vianello, ospite oggi, venerdì 15 febbraio 2019, di Vieni da me, il programma pomeridiano di Rai1, condotto da Caterina Balivo, ha raccontato, per la prima volta, un retroscena inedito della sua partecipazione al reality show, 'Il ristorante', datata 2005. Dopo la sua eliminazione, la moglie Frida ha lanciato una torta in faccia alla conduttrice, Antonella Clerici: E' stato un gesto forte. Lei non ce l'aveva con la Clerici. Ma con ...

Antonella Clerici - il messaggio del compagno Vittorio Garrone : ‘Tu la star di tutti - tu la mia passione’ : San Valentino a sorpresa per Antonella Clerici. Ieri il compagno, Vittorio Garrone, che non ha potuto raggiungerla per la prima puntata di Sanremo Young (in onda il 15 febbraio), le ha fatto una romantica sorpresa durante le prove all’Ariston. Centouno rose sono state recapitate sul palco alla Clerici e, sulle commoventi note di Io che non vivo più di un’ora senza te, le è stato letto il lungo messaggio d’amore di Garrone: “Sono cento rose ...

Antonella Clerici pronta per il debutto di Sanremo Young : in giuria anche Belen Rodriguez : Terminato il Festival di Sanremo il palco dell'Ariston si prepara ad ospitare la seconda edizione di Sanremo Young, il programma condotto da Antonella Clerici. L'ex conduttrice de La Prova del cuoco dopo l'esperienza vissuta in prima serata con Portobello, si prepara a fare il suo esordio questa sera con il format di Rai1 dedicato ai giovani. Durante la gara i concorrenti di età compresa tra i 12 ed i 17 anni si dovranno esibire su dei pezzi ...

“Sanremo Young” – Prima puntata di venerdì 15 febbraio 2019 - con Antonella Clerici. : Cambiamogli il nome ma il contenuto è sempre quello: la musica e i protagonisti i ragazzi. Antonella Clerici torna in Prima serata su Raiuno con l’ennesimo talent canoro, stavolta si tratta di Sanremo Young, in onda per l’appunto dal palco dell’Ariston di Sanremo. Si cerca così di sfruttare l’onda lasciata dal Festival appena concluso per […] L'articolo “Sanremo Young” – Prima puntata di venerdì 15 febbraio 2019, ...

Antonella Clerici sul palco dell’Ariston per Sanremo Young. Tra gli ospiti John Travolta e Mahmood : Antonella Clerici in compagnia di un mito, John Travolta, per una sera conduttore d’eccezione, arriva su Rai1 da venerdì 15 febbraio alle 21.25 con l’avvincente teen talent dedicato alla musica: SanremoYoung. Ospite sul palco con i ragazzi in gara, il vincitore di Sanremo 2019 Mahmood. Grinta, stile, determinazione ma soprattutto voglia di arrivare sono queste le caratteristiche dei giovani cantanti che SanremoYoung ancora una volta porterà sul ...

Antonella Clerici e l'amore : 'voglio invecchiare con Vittorio Garrone' : Pronta a tornare in tv con Sanremo Young, Antonella Clerici si è concessa una lunga intervista con il settimanale Oggi, spaziando tra la piccola Maelle e l'amore per Vittorio Garrone. «Egoisticamente mi piacerebbe tornare a quando Maelle andava all’asilo, perché ero così presa dal lavoro che so di essermi persa qualcosa. E ora che ci sono molto di più vedo che lei ha i suoi interessi e inevitabilmente me la sento “sfuggire”. Sono una ...

Antonella Clerici e la figlia Maelle : “Sono una mamma imperfetta” : Antonella Clerici si racconta al settimanale Oggi: “Sono una mamma imperfetta” La conduttrice tv Antonella Clerici si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Oggi, tra i temi trattati il suo rapporto con la figlia Maelle e la sua nuova vita accanto al compagno Vittorio Garrone. Antonellina ha lasciato da poco La Prova del […] L'articolo Antonella Clerici e la figlia Maelle: “Sono una mamma imperfetta” ...