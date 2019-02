Anticipazioni Una Vita dal 18 al 22 Febbraio 2019 | Antonito arrestato

Una Vita : SALTO TEMPORALE di 10 ANNI nelle puntate spagnole - Anticipazioni : I telespettatori spagnoli di Acacias 38 (Una Vita) stanno per assistere ad un cambiamento epocale nelle storie dei personaggi; come riporta Cultura En Serie, le vicende ambientate nel quartiere madrileno di Acacias andranno avanti di dieci ANNI a causa di un improvviso SALTO TEMPORALE. La notizia ha sorpreso, ovviamente, tutti i fan spagnoli della telenovela. Una Vita, puntate spagnole: quali personaggi restano dopo il SALTO TEMPORALE? In ...

Una Vita Anticipazioni : OLGA rapisce BLANCA - la ucciderà? : Nel corso delle prossime puntate italiane di Una Vita, OLGA (Sara Sierra) non riuscirà a tenere a freno la sua pazzia e, proprio per questo, arriverà a narcotizzare e a rapire la sorella gemella BLANCA (Elena Gonzalez). Spieghiamo meglio come si arriverà a questa tesissima svolta… Le anticipazioni segnalano che tutto comincerà nell’istante in cui Ursula (Montserrat Alcoverro) spingerà OLGA a sedurre Diego (Ruben De Eguia) al fine di ...

Una Vita Anticipazioni 15 febbraio 2019 : Samuel e Blanca investigano su Olga : Preoccupati per i comportamenti strani della ragazza, i coniugi Alday raggiungono il Bosco delle Dame alla ricerca della verità sulla Vita di Olga.

Anticipazioni Una Vita - prossima settimana : una proposta sgradita : Una Vita, Anticipazioni puntate 17-22 febbraio: Maria Luisa furiosa Nuovi inconvenienti turberanno i personaggi di Acacias 38 nelle prossime puntate di Una Vita. Presto Viktor farà una proposta inaspettata a Maria Luisa, scioccandola. Il ragazzo proporrà alla figlia di Ramon di partire con lui alla volta di Parigi. Un viaggio motivato dalla volontà di aiutare il padre ad aprire una pasticceria per iniziare una nuova Vita in Francia con la ...

Anticipazioni Il Segreto prossime settimane : Isaac e la Laguna nel buio di un capanno : La storia d'amore tra Isaac ed Elsa sta appassionando moltissimi telespettatori de Il Segreto, la soap in onda tutti i giorni su Canale 5. Le Anticipazioni della prossime settimane ci svelano che il Guerrero sposerà Antolina ma allo stesso tempo continuerà a pensare incessantemente alla sua Elsa. Ecco passo passo quello che accadrà. A breve ne Il Segreto Le Anticipazioni de Il Segreto delle prossime settimane ci rivelano che Antolina perderà ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Samuel smaschera Ursula : Il povero Samuel si troverà a fare i conti con un doppio tradimento, quello di sua moglie Blanca e quello dI Ursula ai danni di suo padre e dell'intera famiglia Alday.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di venerdì 15 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 643 (prima parte) di Una VITA di venerdì 15 febbraio 2019: Samuel e Blanca intendono recarsi al Bosco delle Dame per scoprire tutta la verità su Olga, mentre quest’ultima inizia a imitare i gesti della sorella e a ripetere le frasi che dice. María Luisa si infuria con Victor per non averle detto che Susana è la madre di Simon. Intanto Victor avvisa il maggiordomo e le dice che María Luisa sa ...

Una Vita Anticipazioni : SAMUEL scopre di avere una sorella! : Il giovane SAMUEL Alday (Juan Gareda) farà una serie di scoperte sconcertanti nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita. Il marito di Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) entrerà infatti in possesso di una lettera del padre Jaime (Carlos Olalla) scritta prima che finisse in stato di incoscienza e in grado di compromettere la cattivissima Ursula (Montserrat Alcoverro). Facciamo quindi un passo indietro per comprendere come ...

Una Vita Anticipazioni 14 febbraio 2019 : Elvira svela il segreto di Simon : La Valverde decide di confidare all'amica la verità sul legame tra Simon e Susana. Le ragazze non sanno però che qualcuno le sta ascoltando.

Anticipazioni Grey's Anatomy 15x15 : Una festa e il ritorno di Helen Karev : Dopo mesi di speculazioni e attesa è finalmente disponibile la trama della quindicesima puntata della quindicesima stagione di Grey's Anatomy. L'episodio più atteso dell'anno arriverà sulla ABC giovedì 28 febbraio e rappresenta la puntata numero 332 della storia del Medical Drama. Un traguardo a lungo atteso dalla creatrice della serie Shonda Rhimes e con il quale Grey's Anatomy entra, a pieno diritto, nella storia della televisione americana ...

Anticipazioni Una Vita : Elvira rinuncia a Simon e decide di rinchiudersi in convento : L’appassionante sceneggiato spagnolo “Una Vita” ambientato ad Acacias 38 è sempre caratterizzato da avvenimenti sorprendenti. Le Anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, ci dicono che Elvira Valverde (Laura Rozalen) anche se sarà ancora innamorata di Simon Gayarre (Jordi Coll), prenderà una decisione molto sofferente. La giovane dopo il ricovero del padre Arturo in ospedale, ...

Anticipazioni Una Vita : Diego spezza il cuore ad Olga Dicenta : Nuovo appuntamento dedicato alla telenovela spagnola Una Vita nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra che continua ad appassionare con tanti colpi di scena. Nelle puntate italiane in onda in primavera Diego Alday, dopo essere salvato grazie al fratello Samuel, dimostrerà di non voler rinunciare alla cognata Blanca. In particolare il figlio minore di Jaime, non appena si risveglierà, metterà la parola fine alla relazione con Olga Dicenta ...

Una Vita Anticipazioni : URSULA cerca di “sabotare” la trasfusione tra DIEGO e SAMUEL : DIEGO Alday (Ruben De Eguia) rischierà di morire nelle puntate italiane di Una Vita in onda in primavera: dato che il suo sangue sarà stato contaminato dal mercurio (a causa dei tanti anni di lavoro svolti in miniera), il ragazzo comincerà a stare male e le sue condizioni di salute saranno piuttosto critiche. La situazione avrà così una serie di drammatici sviluppi… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che DIEGO eviterà di curarsi ...