Anticipazioni Killing Eve 2 | svelato il destino di Villanelle

(Di venerdì 15 febbraio 2019)Eve 2: dal 7 aprile sulla BBC AmericaEve, la fortunata serie della BBC America, si appresta a debuttare con la seconda stagione. Più precisamente l’adattamento televisivo delle novelle di Luke Jennings tornerà ad appassionare i fan a partire da domenica 7 aprile. In Italia, invece, bisognerà aspettare comunicazioni da TimVision, ma verosimilmenteEve 2 debutterà in primavera. Dopo i primi 8 episodi, dunque, le avventure di Eve Polastri e della sua persecutricetorneranno ad appassionare i fan di tutto il mondo. Un successo inaspettato per gli showrunner Sally Woodward e Phoebe Waller-Bridge ,che ha convinto i vertici della BBC a rinnovare il telefilm ancor prima della conclusione della prima stagione e che ha fruttato a Sandra Oh il Golden Globe. Un risultato eccezionale che segna la prima vittoria di un’attrice di origini asiatiche nella ...