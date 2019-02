Anticipazioni Il Segreto | Severo sospetta che Irene l’abbia tradito

Anticipazioni tv Il Segreto 17 febbraio 2019 : Saul torna a Puente Viejo : Domenica 17 febbraio 2019, alle ore 16:30, in programma la 1889° puntata de Il Segreto, la soap opera ormai amatissima da molti. Julieta vuole vendicare la morte di Saul, ma accade un qualcosa di davvero inaspettato. Non sa, infatti, che Saul è ancora vivo: se ne accorgerà quando arriverà davanti a lei. Puntata Il Segreto di domenica 17 febbraio: le preoccupazioni di Carmelo Cosa vedremo nella nuova puntata de Il Segreto di domenica? Lo stalker ...

Il Segreto Anticipazioni : SEVERO sospetta che IRENE lo tradisca : Assurda preoccupazione in arrivo per SEVERO Santacruz (Chico Garcia) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: come abbiamo segnalato in precedenza ai nostri lettori, l’uomo perderà tutte le sue aziende a causa di un progetto imprenditoriale sbagliato e, pur di garantire alla famiglia un certo benessere, investirà i pochi soldi risparmiati nell’acquisto dei territori de Las Lagunas. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre ...

Il Segreto - Elsa sviene dopo una traumatica telefonata : Anticipazioni dal 17 al 22 febbraio : Tornano ancora una volta le trame, i sotterfugi, le alleanze e le cospirazioni de Il Segreto, la soap opera spagnola che fin dal 2013 tiene incollati gli spettatori alle vicende che hanno come sfondo l’immaginaria cittadina di Puente Viejo. I nuovi episodi vanno in onda da domenica 17 febbraio a venerdì 22, sempre su Canale 5 dalle 16.30 tranne la domenica, dove la messa in onda è leggermente anticipata alle 16.20. Di seguito tutte le ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Severo contro i Molero : Il Santacruz sarà presto protagonista di una nuova storyline che lo vede a confronto con i criminali fratelli Molero.

Anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 febbraio 2019 : Saul ferma Julieta e Fernando : Il Segreto Anticipazioni della settimana: dal 17 al 22 febbraio 2019 Le Anticipazioni de Il Segreto dal 17 al 22 febbraio 2019 ci rivelano che Saul ritornerà a Puente Viejo e che bloccherà Julieta in un momento cruciale… quando si troverà sul punto di ammazzare Prudencio! Fernando dirà a quest’ultimo dove poter incontrare la moglie, […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 febbraio 2019: Saul ferma Julieta e ...

Anticipazioni Il Segreto fino al 22 febbraio : Julieta viene fermata e non uccide Prudencio : Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che i telespettatori de Il Segreto potranno seguire dal 17 al 22 febbraio. La telenovela spagnola tornerà in onda su Canale 5, come abitudine consolidata delle ultime settimane, tutti i pomeriggi dalla domenica al venerdì oltre che il martedì sera in prima serata su Rete 4. Ci sarà così ampio spazio per gli sviluppi delle trame che si concentreranno ancora su Antolina e l'odio crescente per Elsa. ...

Il Segreto Anticipazioni : MARIA scopre che GONZALO l’ha abbandonata : Grande delusione per MARIA Castañeda (Loreto Mauleòn) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: la ragazza scoprirà infatti da Fernando Mesia (Carlos Serrano) che il marito GONZALO Castro (Jordi Coll) l’ha abbandonata. Ripercorriamo, quindi, i passaggi fondamentali di questa trama… Le anticipazioni segnalano che tutto inizierà nel momento in cui GONZALO e MARIA daranno l’impressione di essere in crisi. Se ci avete letto in ...

Il Segreto Anticipazioni 15 febbraio 2019 : Saul impedisce che Julieta uccida Prudencio : Saul è vivo e riappare alle spalle di Julieta che sta per sparare al marito. La ragazza, commossa, si lascerà andare tra le sue braccia.

Anticipazioni Il Segreto prossime settimane : Isaac e la Laguna nel buio di un capanno : La storia d'amore tra Isaac ed Elsa sta appassionando moltissimi telespettatori de Il Segreto, la soap in onda tutti i giorni su Canale 5. Le Anticipazioni della prossime settimane ci svelano che il Guerrero sposerà Antolina ma allo stesso tempo continuerà a pensare incessantemente alla sua Elsa. Ecco passo passo quello che accadrà. A breve ne Il Segreto Le Anticipazioni de Il Segreto delle prossime settimane ci rivelano che Antolina perderà ...

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5 : Nico scopre il segreto di Ginevra : Che Dio ci aiuti 5: cosa succederà nella sesta puntata? Dopo la pausa sanremesi che ha visto la vittoria di Mahmood, ecco che riprende la normale programmazione di Rai Uno. Il giovedì sera è ricominciata la serie televisiva Che Dio ci aiuti 5. La fiction con Elena Sofia Ricci, giunta ormai alla quinta stagione, ha […] L'articolo Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5: Nico scopre il segreto di Ginevra proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5 sesta puntata : Nico scoprirà il segreto di Ginevra : Prosegue l'appuntamento in prima serata su Raiuno con la fortunatissima fiction Che Dio ci aiuti 5 con protagoniste Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Dopo lo stop per la settimana del Festival di Sanremo, la serie televisiva è tornata in onda con le restanti puntate di questa quinta stagione. Giovedì 21 febbraio alle 21.30 circa su Raiuno verrà trasmessa la sesta delle dieci puntate previste di questa stagione che sarà composta dalla messa in ...

Che Dio ci aiuti 5/ Anticipazioni 14 febbraio - video : il segreto di Azzurra : Che Dio ci aiuti 5, Anticipazioni quinta puntata 14 febbraio: Nico e Maria sempre più vicini mentre Azzurra si prepara a raccontare la verità ad Athos.