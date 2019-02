Anticipazioni Beautiful | puntate americane | Thorne chiede l' annullamento del matrimonio

Beautiful Anticipazioni 15 febbraio 2019 : Steffy a Wyatt di aiutarla : La Forrester vuole scoprire il perché suo marito l'abbia lasciata definitivamente e cerca l'aiuto di suo cognato. Wyatt però è troppo arrabbiato con lei per ascoltarla.

Beautiful - Anticipazioni italiane : STEFFY trova HOPE in abito da sposa : Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, la strada verso l’altare per HOPE e Liam sarà affollata di confronti, in particolare per la futura sposa che dovrà reggere incontri tutt’altro che pacifici con STEFFY. Quest’ultima apprenderà del fidanzamento tra la sorellastra e Liam quando, recatasi da HOPE per chiederle aiuto, scorgerà al dito della Logan il vecchio anello di fidanzamento. STEFFY sarà furiosa, accusando HOPE di ...

Beautiful - Anticipazioni USA : DONNA farà da “Cupido” per KATIE E BILL? : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, DONNA Logan “interferirà” nella vita sentimentale di qualcuno, ma sarà con buone intenzioni. Gli spoiler, infatti, anticipano che DONNA farà da Cupido per una coppia, ma al momento l’identità delle due persone non è stata rivelata. Comunque i loro nomi si possono facilmente intuire, con alto grado di sicurezza, gettando un’occhiata ad altre informazioni disponibili. Prima di ...

BEAUTIFUL - Anticipazioni puntata di venerdì 15 febbraio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 15 febbraio 2019: Dopo che Liam (Scott Clifton) ha lasciato Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Bill Spencer (Don Diamont) viene a conoscenza dello scontro tra la ragazza e il marito… Bill cerca di fare breccia nel cuore di Steffy e lei, dopo molti rifiuti, sembrerebbe quasi cedere… Liam vorrebbe rifarsi una vita con Hope (Jacqueline Macinnes Wood), che è arrivato a considerare la donna ...

Beautiful Anticipazioni 15 febbraio 2019 : Steffy chiede aiuto a Wyatt : La Forrester vuole scoprire il perché suo marito l'abbia lasciata definitivamente e cerca l'aiuto di suo cognato. Wyatt però è troppo arrabbiato con lei per ascoltarla.

Beautiful Anticipazioni puntate americane : Thorne lascia Katie : anticipazioni Beautiful puntate americane: Thorne e Katie si lasciano È già finito il matrimonio tra Katie Logan e Thorne Forrester. Nelle ultime puntate americane di Beautiful il fratello di Ridge ha deciso di lasciare la sorella di Brooke e andare via da Los Angeles. Una scelta forzata nel copione per via della decisione dell’attore Indo […] L'articolo Beautiful anticipazioni puntate americane: Thorne lascia Katie proviene da ...

Anticipazioni Beautiful Usa : Thorne lascia Katie - Flo ammette che Phoebe è figlia di Hope : Le Anticipazioni delle puntate americane di febbraio 2019 di Beautiful sono davvero avvincenti. In primis vedremo che Thorne deciderà di lasciare Katie chiedendole di firmare le carte per l'annullamento del matrimonio. E ancora vedremo che Flo, a seguito delle pressioni di Zoe, ammetterà che Phoebe è figlia di Hope. Ecco come si arriverà a tutto ciò. Flo dice la verità a Zoe Le Anticipazioni delle trame americane di Beautiful ci svelano che ...

Beautiful - Anticipazioni USA : THORNE vuole l’annullamento da KATIE : Ci siamo: come da tempo anticipatovi, nelle puntate americane di Beautiful il personaggio di THORNE Forrester uscirà di scena, data la decisione del suo attuale interprete Ingo Rademacher di non rinnovare il contratto con la soap. Ciò vuol dire che il legame che unisce THORNE a KATIE Logan sarà frettolosamente risolto, ponendo fine al loro matrimonio con la rapida procedura di annullamento. THORNE ha presentato le carte alla moglie e così ...

Beautiful - Anticipazioni italiane : LIAM e HOPE a letto insieme! : Nelle attuali puntate italiane di Beautiful, LIAM Spencer (Scott Clifton) sembra aver perso ogni fiducia in Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), non credendo alla sua innocenza e dando seguito alla testimonianza di suo fratello Wyatt (Darin Brooks), convinto dell’esistenza di una liaison clandestina tra Steffy e Bill (Don Diamont). Quest’ultimo, grazie ad “abili trucchetti”, è riuscito ad abbindolare il figlio in modo da ...

Anticipazioni Beautiful - Steffy è disperata : la richiesta a Wyatt : Beautiful Anticipazioni puntate italiane: Steffy e Liam non tornano insieme per colpa di Bill Non c’è pace per Steffy Forrester a Beautiful. Liam sta per tornare con la moglie – tra l’altro incinta di una bambina – ma l’inganno di Bill Spencer cambia le carte in tavola. L’editore fa credere a Wyatt di avere ancora […] L'articolo Anticipazioni Beautiful, Steffy è disperata: la richiesta a Wyatt proviene ...

Anticipazioni americane Beautiful : Zoe trova i documenti dell'adozione di Phoebe : Le Anticipazioni americane di Beautiful relative alla puntate del mese di febbraio riservano interessanti novità per la storyline del momento, ovvero quella relativa all'identità di Phoebe Forrester. La bambina è stata adottata da Steffy, del tutto ignara di avere accolto nella sua vita la figlia biologica di Hope e Liam, i quali credono sia morta durante il parto a Catalina. La scoperta dell'intrigo ideato da Reese Buckingham avverrà in tempi ...

Beautiful Anticipazioni 13 febbraio 2019 : Steffy nega di avere una storia con Bill : Liam accusa l'ex moglie di aver continuato a tradirlo ma la ragazza si difende e giura di non aver nessun coinvolgimento con il magnate.

Beautiful - Anticipazioni italiane : oggi LIAM saprà una verità sconvolgente… : Nelle attuali puntate italiane di Beautiful, il nuovo inganno ordito da Bill Spencer funge da motore principale della narrazione: l’editore spera che, usando i figli LIAM e Wyatt come pedine, riuscirà ad avere Steffy, rimediando all’errore che rimprovera a se stesso (ovvero l’aver rinunciato alla ragazza anni fa). Beautiful, puntate italiane: STEFFY svela a LIAM che è stata TAYLOR a sparare a BILL Tuttavia l’episodio in ...

Beautiful Anticipazioni 13 febbraio 2019 : Steffy nega di avere una relazione con Bill : Liam accusa l'ex moglie di aver continuato a tradirlo ma la ragazza si difende e giura di non aver nessun coinvolgimento con il magnate.