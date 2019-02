optimaitalia

: Annunciate le rimodulazioni #Vodafone primaverili per chiamate e navigazione senza credito residuo… - OptiMagazine : Annunciate le rimodulazioni #Vodafone primaverili per chiamate e navigazione senza credito residuo… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019)In campo nuove, intese come modifiche unilaterali del contratto in vigore a partire dal prossimo 15 aprile. Nella sezioneInforma ha appena fatto capolino l'annuncio dei prossimi cambiamenti che investiranno tutti coloro che hanno una SIM ricaricabile per la quale il rinnovo dell'offerta avviene suresiduo e non con carta dio addebito su conto bancario. A primavera appena incominciati proprio questi utenti si ritroveranno a pagare 0,99 euro ma a specifiche condizioni e sempre se accetteranno la novitàrecedere dal contratto che li lega al vettore.Attualmente, quando il rinnovo di un'offertanon è possibile per mancanza diresiduo sulla SIM dell'utente, lee lainternet vengono interrotte. Proprio da prossimo 15 aprile al contrario sarà possibile, in questa determinata situazione e per ...