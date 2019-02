Anna Tangelo si confessa su Gigi D’Alessio a Verissimo

Anna Tatangelo a Verissimo : "Gigi D'Alessio? Rosa rossa sul letto per San Valentino" : Anna Tatangelo, ospite domani a Verissimo, parla per la prima volta della crisi vissuta con il suo compagno Gigi D’Alessio: “E’stato costruttivo stare da sola, sicuramente non semplice all’inizio, ma lo consiglio a tutti”.prosegui la letturaAnna Tatangelo a Verissimo: "Gigi D'Alessio? Rosa rossa sul letto per San Valentino" pubblicato su Gossipblog.it 15 febbraio 2019 16:26.

Verissimo anticipazioni : Anna Tatangelo fa un annuncio su Gigi D’Alessio : Anna Tatangelo a Verissimo conferma la crisi superata con Gigi D’Alessio Reduce dal Festival di Sanremo in gara con il brano ‘Le Nostre Anime Di Notte’, Anna Tatangelo sarà ospite a Verissimo nella puntata di domani sabato 16 febbraio. L’intervista è stata già registrata e dalle anticipazioni è emerso che la cantante di Sora ha fatto un annuncio molto importante da Silvia Toffanin che riguarda la sua vita privata con Gigi ...

Anna Tatangelo a Verissimo svela il regalo di Gigi D’Alessio per San Valentino : Anna Tatangelo a Verissimo parla della crisi superata con Gigi D’Alessio Dopo il Festival di Sanremo 2019, Anna Tatangelo è stata ospite di Verissimo, nella puntata in onda sabato 16 febbraio. Impossibile non parlare della crisi della cantante con Gigi D’Alessio. Crisi arrivata come un fulmine a ciel sereno ma superata brillantemente, tanto che oggi […] L'articolo Anna Tatangelo a Verissimo svela il regalo di Gigi ...

Anna Tatangelo - dopo un anno - rivela : "Ecco perché avevo lasciato Gigi D'Alessio" : Reduce dal Festival di Sanremo, la cantante racconta il ritorno di fiamma con il collega. I due fanno coppia da 12 anni ed...

Anna Tatangelo - la foto di Striscia la Notizia che la “inchioda” : “Ma la riconoscete?” : Solo la settimana scorsa abbiamo visto una sempre bellissima Anna Tatangelo sul palco dell’Ariston. Lady Tata ha portato al Festival di Sanremo la canzone ‘Le nostre anime di notte’ e durante un’esibizione si è anche lasciata andare a un momento di forte commozione: alla fine del brano è scoppiata a piangere sul palco. Subito dopo la performance, la cantante ha guardato verso la platea e si è emozionata. Un momento di debolezza dovuto forse alla ...

Una vera leonessa. Anna Tatangelo contro il giornalista : "Io trash?". Il gesto plateale : Né mal di stomaco né magoni da ingoiare. La nuova Anna Tatangelo non incassa più. Ma reagisce. Una vera leonessa che non ha più paura di parlare, di rivendicare le sue idee e di combattere i ...

Domenica In - ascolti record per lo speciale Festival : oltre 4 - 7 milioni di spettatori. Picco con Anna Tatangelo : L’effetto Sanremo fa volare gli ascolti di Domenica In. Il salotto di Mara Venier raggiunge numeri che non si vedevano dal 2012. oltre 4 milioni e 700mila gli spettatori che hanno guardato lo speciale sul Festival. In tutto il 27,7% di share. Le defezioni dell’ultimo minuto, quelle cioè di Ultimo e di Loredana Berté, non hanno scalfito la trasmissione. Merito anche della presentatrice che è riuscita a portare avanti la diretta ...

Anna Tatangelo - l'emozionante sorpresa al ritorno da Sanremo : La cantante ha condiviso con i fan il momento in cui, al ritorno dal Festival, all'aeroporto, ha riabbracciato il figlio...

Anna Tatangelo contro i giornalisti dopo Sanremo 2019/ 'A me non interessa delle pagelline che scrivete voi' : Anna Tatangelo contro i giornalisti dopo Sanremo 2019: 'Le pagelle che scrivete voi? Non mi interessano. Ci sono artisti che lavorano ad una canzone e...'.

Anna Tatangelo dopo Sanremo 2019 : la sorpresa che ha commosso la cantante : Anna Tatangelo dopo Sanremo 2019 riabbraccia il figlio Andrea: la sorpresa che ha commosso la cantante Il Festival di Sanremo 2019 si è concluso e gli artisti in gara quest’anno hanno potuto fare ritorno a casa. A ricevere una sorpresa meravigliosa al suo rientro, ieri, è stata Anna Tatangelo in persona. Ad Aspettare la cantante […] L'articolo Anna Tatangelo dopo Sanremo 2019: la sorpresa che ha commosso la cantante proviene da ...

Anna Tatangelo Sanremo 2019 : figlio - età e vita privata con Gigi D’Alessio : Anna Tatangelo Sanremo 2019: figlio, età e vita privata con Gigi D’Alessio Figli Anna Tatangelo e chi è | Sanremo 2019 Anna Tatangelo è nata a Sora, in provincia di Frosinone, il 9 gennaio 1987. Già all’età di sette anni si avvicina al mondo della musica e partecipa a varie manifestazioni musicali regionali. A soli quindici anni vince il Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il singolo “Doppiamente fragile” e ...

Domenica In - Anna Tatangelo massacra il giornalista : 'Io trash?' - rissa da Mara Venier : Alta tensione a Domenica In , nella puntata speciale dall'Ariston che segue il Festival di Sanremo. In studio da Mara Venier , anche Anna Tatangelo che si esibisce con il brano presentato alla ...