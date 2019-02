Andrea Dal Corso spaventa Teresa Langella | “Non mi sento al sicuro”

Uomini e Donne - Teresa Langella : "Andrea Dal Corso non mi trasmette sicurezza" : Teresa Langella, stasera, in prima serata, farà la sua scelta tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Alla rivista ufficiale di 'Uomini e Donne', la tronista napoletana ha affidato un ultimo bilancio prima dell'atto finale, soddisfatta e desiderosa di trovare l'anima gemella con cui fare progetti a lungo termine: A Uomini e Donne sono riuscita a dimostrare che sono una ragazza normale con il sogno di ritornare ad amare più forte, veramente con ...

Trono Classico : Andrea Dal Corso rompe il silenzio dopo la scelta : Andrea Dal Corso del Trono Classico torna sui social: il gesto è inequivocabile Teresa, come tutti sapranno, avrebbe scelto Andrea Dal Corso, il quale avrebbe risposto no. Sarà andata davvero così? Chissà, intanto quest’ulimo ha fatto parlare in queste ore anche per un altro motivo. Quale? Andrea Dal Corso ha rotto il silenzio dopo la scelta di Teresa, tornando nuovamente sui social dopo settimane di assenza. Difatti il blog ...

Anticipazioni Uomini e donne - oggi : Claudia delusa dalle parole di Lorenzo - arriva Andrea : Dopo tre puntate dedicate agli Over, oggi 14 febbraio torna su Canale 5 il Trono Classico di Uomini e donne con le vicende dei suoi giovani tronisti. L'addio di Teresa Langella, che la scorsa settimana si è detta pronta alla scelta, aprirà oggi la strada al nuovo tronista Andrea Zelletta: il classico video di introduzione permetterà ai telespettatori di conoscere i suoi ideali e le sue aspettative all'interno del programma. Ma la puntata odierna ...

Spoiler U&D : Andrea Dal Corso avrebbe detto 'no' a Teresa - per poi cambiare idea : Arriva come un fulmine a ciel sereno un'indiscrezione sulla scelta di Teresa Langella, che lascia tutti di sasso. Il perCorso a Uomini e Donne sta pian piano giungendo al termine per i tronisti del trono classico e c’è molta attesa per la messa in onda delle scelte, che quest'anno andranno in onda in prima serata su Canale 5. La messa in onda della scelta di Teresa, è prevista per venerdì, dove si potrà vedere il weekend da sogno che la Langella ...

Uomini e Donne : Andrea Dal Corso torna su Ig prima della scelta 'Penso di meritare di più' : Manca davvero poco alla messa in onda della scelta di Teresa Langella, che andrà in onda venerdì 15 febbraio durante la prima puntata serale di Uomini e Donne. Da giorni si rincorrono molti rumors sulla decisione della napoletana, considerando anche che i due corteggiatori, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi, erano scomparsi dai social. Al momento non è chiaro se Teresa abbia scelto o meno ma sia Dal Corso che Moriconi sono riapparsi su ...

U&D - Teresa vicina alla scelta - Andrea Dal Corso dopo la registrazione : 'Merito di più' : I colpi di scena a Uomini e Donne non mancano mai e, nel Corso dell'ultima puntata del trono classico, abbiamo visto che Andrea Dal Corso ha mosso i suoi nuovi dubbi su Teresa Langella che, come ben saprete, è ad un passo dalla fatidica scelta finale che vedremo in onda settimana prossima su Canale 5. Andrea, in particolare, non ha gradito alcuni atteggiamenti della bella tronista napoletana al punto da arrivare a mettere in discussione la sua ...

UeD - Teresa verso la scelta : Andrea Dal Corso annuncia il no? “Cosa vado a fare” : Uomini e Donne, Teresa Langella verso la scelta: la sua ultima puntata Ieri è andata in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne con Teresa Langella sul trono. La napoletana infatti è vicina alla scelta, a dire il vero la puntata andata in onda ieri è stata registrata addirittura a metà gennaio. Ciò vuol dire […] L'articolo UeD, Teresa verso la scelta: Andrea Dal Corso annuncia il no? “Cosa vado a fare” proviene da Gossip ...

Andrea Dal Corso salta il serale di Uomini e Donne? Il duro sfogo : Uomini e Donne: Andrea Dal Corso furioso dopo la puntata di oggi Quest’ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne è stata complicata per Andrea Dal Corso, il quale è stato criticato da Teresa Langella. E poco fa il portale WittyTv.it ha pubblicato il video del suo lungo sfogo avvenuto dopo la registrazione della puntata del dating. Cosa ha detto? Il corteggiatore, visibilmente provato in volto, ha confessato alla redazione del ...