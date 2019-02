Anche il criminale Churchill è una vittima della guerra alla storia

Vaticano : Anche cattolici tra clienti di prostitute - è criminale : La prostituzione "è torturare una donna. Non confondiamo i termini. Questo è criminale . Mentalità malata. E io voglio ...chiedere perdono a voi e alla società, per tutti i cattolici che fanno questo atto criminale ". Questa frase pronunciata da Papa Francesco all'incontro presinodale con i giovani, lo scorso 19 marzo, viene citata negli "Orientamenti pastorali sulla tratta delle persone" elaborati dalla Sezione Migranti e Rifugiati del Vaticano ...

Cesare Battisti - se da criminale diviene preda su cui b Anche ttare : C’è qualcosa di esagerato nella tragica vicenda del pluriomicida Cesare Battisti , ora assicurato alla giustizia. Perché l’esultanza, legittima ed opportuna, delle autorità italiane che sono riuscite a catturare un latitante che ha goduto di così tanti sostegni, sta deviando verso forme gradasse di euforia. Trasformare Battisti in una preda , consumare il pasto (un tiramisù dice Salvini) intorno al suo arresto, utilizzare parole da stadio (“ora ...

Migranti - de Magistris : “Criminale comportamento di Salvini e governo. La storia li giudicherà e spero Anche un tribunale” : “Sea Watch? In questa vicenda c’entrano Salvini e il governo. Lasciare delle persone e dei bambini in mezzo al mare col gelo e la tempesta è un crimine. Davvero è qualcosa di indegno, di criminale, di immorale, di indecente. Ci sarebbero tanti modi per apostrofare il comportamento dei governanti italiani”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Barba e capelli”, su Radio Crc, dal sindaco di Napoli, Luigi de ...