Alena Seredova ho giurato fedeltà alla Repubblica Italiana

musicaetesti.myblog

: Alena Seredova ha prestato giuramento alla Repubblica italiana la foto - #Alena #Seredova #prestato #giuramento - zazoomnews : Alena Seredova ha prestato giuramento alla Repubblica italiana la foto - #Alena #Seredova #prestato #giuramento - gossipblogit : Alena Seredova ha prestato giuramento alla Repubblica italiana, la foto - Y222345 : RT @MediasetTgcom24: Emozionata e felice, Alena Šeredová ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) La bellissima modellanel giorno di San Valentino ha prestato giuramento diin comune a Torino. «Se mi sono emozionata? Sì – ha raccontato lacon un post su Instagram – Se attribuisco un valore a questo atto? Assolutamente Si. È una lunga storia d’amore quella che lega me a questo meraviglioso Paese: è qui che ho trovato amore, accoglienza, lavoro, amicizia. È qui che sono diventata mamma ed è qui che crescerò i miei figli». Lache da qualche mese convive con l’imprenditore Alessandro Nasi, ha sfruttato l’occasione per lanciare un bel messaggio sull’integrazione a tutti i suoi follower: «Sono molto felice oggi e lo sono perché “essere cittadina” arricchisce il mio essere “cittadina ceca”. L’integrazione è ricchezza, un valore inestimabile che in qualche modo sento di rappresentare e che ...