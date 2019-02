Alena Seredova ha prestato giuramento alla Repubblica italiana | la foto

Alena Seredova giura fedeltà alla Repubblica italiana : emozionata ringrazia il nostro paese : Alena Seredova presta giuramento alla Repubblica italiana: emozionata ringrazia il nostro paese Alena Seredova ha ottenuto la cittadinanza italiana. La showgirl ceca ha prestato giuramento alla Repubblica italiana in Comune a Torino, tutto documentato da foto e video di un momento che lei stessa definisce emozionante. L’ex moglie del portiere Gigi Buffon è diventata a […] L'articolo Alena Seredova giura fedeltà alla Repubblica ...

Alena Seredova protagonista della campagna di lancio della nuova DR6 - : Buono il rapporto qualità-prezzo ed una politica commerciale senza soprese per il cliente: tutto di serie ad un unico prezzo fisso sia per la versione Sport che per la Cross, che si differenziano ...

DR - campagna pubblicitaria per DR6 Gpl con Alena Seredova : Buono il rapporto qualità-prezzo ed una politica commerciale senza soprese per il cliente: tutto di serie ad un unico prezzo fisso sia per la versione Sport che per la Cross, che si differenziano ...

Alena Seredova ecco la mia nuova casa : Alena Seredova dice addio alla villa in cui viveva con Gigi Buffon. nuova vita e nuova casa, dopo 4 anni dalla separazione dal portiere. Una casa più piccola rispetto a quello di prima (stava in mille metri quadrati con un giardino che era un parco), ma tutto suo. “Non fa bene a nessuno vivere dove prima c’era una famiglia e dove poi quella famiglia non c’è più” dice al settimanale “Chi “la Seredova. Per raggiungere la sua nuova casa ...

Dalla separazione con Buffon alla futura maternità - Alena Seredova racconta la sua vita senza Gigi : Alena Seredova torna sull’argomento ‘Buffon’: la vita della modella ceca accanto al nuovo compagno ed ai figli Alena Seredova si confessa alla rivista ‘Chi’. La nuova vita della modella ceca senza Buffon, ma accanto al nuovo compagno ed ai figli, Alena la racconta al rotocalco, partendo Dalla futura professione dei suoi pargoli: “non mi interessa che cosa faranno. So anche che portano un cognome pesante, ...