Al Bano le canta a Don Backy : "Eccome se c'ero nel clan Celentano" : "Nel clan io c'ero. Chiedete conferma anche a Tel Teocoli". Al Bano risponde a distanza a Don Backy, che ieri a "Storie italiane" , il programma leader del mattino di Rai1 che ha registrato il 20% di ...

Salvini attacca : "MontalBano salva i migranti cantando Mahmood" : Solo una battuta, ma che accende l'attenzione sul nuovo episodio di Montalbano. Matteo Salvini è in Abruzzo per incontrare i sostenitori della Lega a margine della vittoria del centrodestra nelle ...

Al Bano al posto di Baglioni. Come le canta a Sanremo : Al Bano le canta al Festival di Sanremo e apre a una possibile conduzione. Intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari per la trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora", il cantante di Cellino ...

Sanremo 2019 - La Storia. Gli onnipresenti : Cutugno - Milva - Al Bano e Peppino Di Capri 15 volte al Festival. Loredana Bertè la veterana dei cantanti in gara (12 presenze) : Sono quattro i primatisti assoluti in quanto a partecipazioni al Festival di Sanremo. Quattro big della musica italiana che sono saliti sul palco del Festival dei fiori per ben 15 volte, attraversando quasi 40 anni di musica italiana. Ragionando per podi, il più vincente dei quattro, e farà sorridere definirlo vincente vista la schiera di secondi posti conquistati nei decenni, è senza dubbio Toto Cutugno. Esordisce subito con il botto nel 1980 ...

Cristel Carrisi/ 'Continuamo a festeggiare' - Al Bano canta 'Sempre Sempre' - 55 passi nel sole - : Cristel Carrisi torna alla conduzione della seconda ed ultima puntata di '55 passi nel sole', lo show celebrativo di Al Bano e Romina Power

55 passi nel sole - Al Bano e Romina - cantano Sempre sempre : [live_placement] Nel 2019, AlBano Carrisi festeggia 55 anni di carriera. Dopo il successo del primo appuntamento, questa sera, mercoledì 30 gennaio 2019 Canale 5 trasmette in prima serata “55 passi Nel sole”, l’ultima delle due serate evento, prodotte da Endemol Shine Italy, per celebrare uno dei cantautori italiani più famosi nel mondo. Al Bano ripercorrerà la strada della sua lunga carriera, partita nel 1964, e verrà affiancato dalla ...

Al Bano canta con Loredana Lecciso. Romina Power assente : Loredana Lecciso canta con Al Bano prima di 55 passi nel Sole Cosa sta accadendo tra Al Bano e Loredana Lecciso? La crisi che aveva investito l’ex coppia durante la fine dell’anno scorso sembrerebbe essere un lontano: i due infatti sembrerebbero essere più affiatati che mai, e questo lo aveva dimostrato anche Al Bano quando aveva dichiarato che gli sarebbe piaciuto averla al suo cospetto mentre cantava insieme a Romina Power a 55 ...

AlBano e Romina sono tornati insieme? Il cantante : “Ho fatto tutto con amore” : Albano e Romina stanno insieme? L’intervista del cantante a Verissimo Dopo il grande successo della prima puntata di 55 passi nel sole, sono in molti a voler sapere della situazione sentimentale di Albano Carrisi e Romina Power. sono tornati insieme oppure no dopo l’addio del cantante a Loredana Lecciso? Assolutamente no. E l’interprete di Cellino […] L'articolo Albano e Romina sono tornati insieme? Il cantante: “Ho ...

AlBano e Romina incantano in TV : gli occhi emozionati di lui fanno sognare : Albano e Romina emozionano su Canale5: fan in delirio sui social Albano e Romina Power sono tra le coppie più amate nel mondo della musica e dello spettacolo. Tantissimi sono ancora oggi i fan che sognano di vederli tornare insieme e il fatto che sia siano riavvicinati, dopo anni e anni dalla loro separazione, ha […] L'articolo Albano e Romina incantano in TV: gli occhi emozionati di lui fanno sognare proviene da Gossip e Tv.

VIDEO | Al Bano e Romina fanno cantare lo studio di C'è posta per te (Maria compresa) : Ospiti della seconda puntata di C'è posta per te, Al Bano e Romina hanno coinvolto tutto il pubblico in studio con il noto...

C'è posta per te - Al Bano e Romina cantano Ci sarà e Maria De Filippi non riesce a trattenersi : AlBano Carrisi e Romina Power hanno cantato Ci sarà in diretta da Maria De Filippi a C'è posta per te. E tutto il pubblico, compresi i protagonisti della puntata si sono messi a cantare. Forte l'emozione anche per la conduttrice che seduta tra il pubblico non è riuscita a trattenersi e ha intonato l

Al Bano torna in tv con Romina Power. Poi punge : più facile cantare con Salvini che con Baglioni» VIDEO : di Marco Castoro Al Bano torna in tv da mercoledì in prima serata su Canale 5. Due show evento, ci sarà pure Romina Power? ' È mai possibile che la prima domanda debba sempre riguardare Romina? ...

Al Bano tra tv (55 passi nel sole e il documentario su Canale 5) - musica ("penso a Sanremo 2020") e politica ("ho cantato con Salvini") : "Non sarà un concerto, ma un vero e proprio show televisivo". Gli autori lo ripetono durante il pranzo con il quale Mediaset ha lanciato 55 passi Nel sole, le due serate evento, prodotte da Endemol Shine Italy, che Canale 5 trasmetterà mercoledì 23 e 30 gennaio 2019 per celebrare AlBano Carrisi. Il cantautore ripercorrerà 55 anni di carriera facendosi affiancare dalla sua metà artistica, e per molti anni compagna di vita ("con lei è stata ...

Al Bano e Romina Power festeggeranno insieme 55 anni di carriera del cantante su Canale 5 : AlBano Carrisi e Romina Power torneranno insieme a breve sul piccolo schermo. Durante l'evento in programma si faranno dei festeggiamenti, dedicati ai 55 di carriera del 'Leone' di Cellino San Marco. La trasmissione andrà in onda in due serate di mercoledì, 23 e 30 gennaio su Canale 5. Si chiamerà 55 Passi nel Sole il programma dove, oltre che festeggiare la carriera del cantante pugliese, si celebrerà il primo brano di successo dell'artista ...