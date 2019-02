Al Bano contro Mahmood i rapper uccidono la musica italiana

musicaetesti.myblog

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Il cantante di Cellino AlCarrisi a “Un giorno da Pecora” su Rai Radio 1 ha detto la sua sul Sanremo appena concluso e sull’edizione dell’anno prossimo. Cosa dobbiamo aspettarci? È davvero verosimile vedere AlCarrisi a Sanremo 2020 nei panni di conduttore? Sulla possibilità di prendere il posto di Baglioni ha fatto sapere che l’idea era nata per scherzo, ma… perché non farlo? E saprebbe già chi chiamare tra i super ospiti: Celentano, Morandi, Ranieri ma anche Rovazzi e J-Ax. Smarrimento, invece sulle veline al suo fianco. Loredana Lecciso e Romina Power? “Sarebbe come unire il fuoco con l’acqua” ha ironizzato il cantante. Poi la frecciatina su: «Con tutto il rispetto per coloro che fanno rap, ma stanno uccidendo la».