Agi Viaggio nelle città sostenibili La missione di Enna | valorizzare la propria storia

Santii : esce la seconda stAgione del loro viaggio artistico e seriale : Studio, Santii si basa sull'idea di creare un mondo multimediale composto da collaborazioni con artisti provenienti da tutto il mondo, direzione di videoclip, creazione contenuti visuali che saranno ...

Il viaggio della Sea Watch - le immAgini a bordo della nave. FOTO : Il viaggio della Sea Watch, le immagini a bordo della nave. FOTO Dei 47 migranti 15 sono minori. Hanno tra i 14 e i 17 anni e saranno ospitati in centri di accoglienza per minorenni. I maggiorenni andranno nell'hotspot di Messina. Salvini ha fatto sapere che solo uno o due resteranno in Italia, gli altri andranno all’estero. ...

Dakar - diario di viaggio : la mAgia spartana del bivacco : La stanchezza per il lungo viaggio, si esaurisce appena arriviamo in zona bivacco . Ci sono due ali di folla che ci accolgono festanti, nemmeno fossimo noi a gareggiare. Bandiere peruviane, selfie, ...

Juventus partita per Gedda - c'è anche Cancelo : su Instagram le immAgini del viaggio : La Juventus, questa mattina, si è allenata alla Continassa per preparare la partita contro il Milan. Poi i bianconeri hanno lasciato il JTC per andare all'aeroporto di Torino Caselle per partire alla volta di Gedda. Ad attendere la Juventus allo scalo torinese c'erano molti tifosi che hanno potuto incontrare Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi che si sono fermati a fare autografi ai sostenitori juventini. Poi i giocatori bianconeri sono ...

NBA - Paul George nuovo leader di OKC : viaggio dentro una stAgione 'spaziale' : Dopo l'estate del 2014 c'era il ragionevole dubbio che Paul George non potesse più essere il giocatore ammirato nelle sue prime quattro stagioni di NBA. L'infortunio subito a Las Vegas, nella partita ...

Oroscopo del 10 gennaio : SAgittario in viaggio - incertezze per l'Acquario : L’Oroscopo del giorno 10 gennaio 2019 anticipa varie novità per i segni zodiacali. Sarà un giovedì con molte incombenze e impegni importanti soprattutto per Gemelli e Bilancia. Più relax e pochi pensieri per Cancro e Ariete ma bisognerà fare attenzione agli imprevisti. Numerosi gli impegni da portare avanti anche per il Capricorno. Scopriamo, allora, cosa riservano le stelle ai vari segni per la giornata di domani. Relax per Ariete, Toro ...

20 buone rAgioni per programmare un viaggio in Ghana nel 2019 : Ci sono diverse ragioni , qui ne abbiamo elencate 20, per cui il Ghana dovrebbe rientrare nelle vnstre mete di viaggio per il 2019. Ma prima di elencarle, una su tutte: è un pezzo di Africa ...

Ivana Mrazova commossa lascia la famiglia : viaggio Agitato e nipotina in lacrime : Ivana Mrazonva lascia la Repubblica Ceca dopo il Natale in famiglia: saluti commossi e pianti prima della partenza Ivana Mrazova quest’anno ha trascorso il Natale insieme alla sua famiglia. L’ex concorrente del Gf Vip ha raggiunto, in Repubblica Ceca appunto, i genitori, la sorella e anche la sua bellissima nipotina. Ogni vacanza, però, ha un inizio […] L'articolo Ivana Mrazova commossa lascia la famiglia: viaggio agitato e ...

Questo fotografo combina immAgini storiche con fotografie del presente... il risultato è un viaggio nel tempo! : La serie fotografica Ghost of History realizza immagini storiche unite a fotografie recenti, con l'obiettivo di dimostrare che il passato non è poi così lontano e che il mondo è a malapena cambiato . ...