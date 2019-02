A lavoro in bici e bus | contributo azienda a dipendenti

Primo contratto collettivo di lavoro per corrieri in bici : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Anno nuovo - abitudini più sane : andate al lavoro a piedi o in bici : I sei mila miliardi di sigarette fumate nel mondo ogni Anno da un milione di persone hAnno un pesante impatto sul pianeta. I danni causati all'ambiente, spesso trascurati in favore dei danni alla ...

A lavoro o a scuola in bicicletta : dal Comune sconti e rimborsi per chi usa le due ruote : Il sindaco di Bari annuncia il bando per selezionare i negozi in cui comprare una bici con il contributo del Comune. Non...

Bari - il comune pagherà 25 euro al mese chi va a lavoro in bici : “Raddoppiare i mezzi in città nel 2019” : Venticinque euro al mese sul conto corrente per chi utilizza la bicicletta per andare a lavoro. A lanciare l’iniziativa – sperimentale per quattro mesi – è il sindaco di Bari Antonio Decaro, a seguito della delibera approvata dalla giunta cittadina: “A pedalare si guadagnerà, non solo in salute”. Come ha spiegato il primo cittadino barese l’obiettivo del 2019 è “raddoppiare il numero delle biciclette ...

Bari prima città in Italia a pagare i ciclisti : 25 euro al mese per chi va a lavoro in bici : Svolta green a Bari dove non solo si potranno ottenere sconti per l'acquisto di biciclette ma anche rimborsi per chi usa le bici per andare a scuola e a lavoro fino a un massimo di 25 euro al mese. Il sindaco Decaro: "Il nuovo anno si apre con un regalo per tutti gli amanti della due ruote. Obiettivo del 2019: raddoppiare il loro numero in città".Continua a leggere