A Gardaland apre un nuovo «magico» hotel

Si potrà dormire in una foresta incantata, in un castello di ghiaccio o tra i libri di incantesimi di un mago: ciascuno potrà vivere il suo sogno nelalbergo «» che aprirà ail 31 maggio. Si chiamerà Magic: un 4 stelle completamente tematizzato di quelli che fanno impazzire i bambini e che poi adorano anche gli adulti.LE CAMERE In tutto 128 camere molto ampie con una zona notte dedicata ai genitori e un'altra ai bambini, nel Magicsaranno tutte diverse con pareti dipinte, mobili fiabeschi, elementi scenografici in 3D realizzati in vetroresina per rappresentare tre temi: Foresta ...