12 round | trama | cast e curiosità del film con il wrestler John Cena

tvzap.kataweb

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Venerdì 15 febbraio, su Italia Uno, va in onda in prima serata dalle 21.25 ildiretto da Renny Harlin 12. La pellicola è sostanzialmente un action-movie del 2009 che racconta una storia di vendetta.12: trailer12Il detective Danny Fisher deve affrontare la peggior giornata della sua vita: un terrorista internazionale e irrintracciabile di nome Miles Jackson ha rapito la sua fidanzata Molly Porter e lo ha costretto prender parte ad un “gioco” mortale diviso in 12 riprese che si svolge tra le strade di New Orleans. In questa lotta contro il tempo Danny deve riuscire a non farsi distrarre dalle terribili conseguenze delle 12 riprese che deve affrontare per riuscire a salvare l’amore della sua vita.12Il(Presa mortale, Legendary, Un disastro di ragazza, Le sorelle perfette, The Wall, Giù le mani dalle ...