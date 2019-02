1 minuto in Borsa 15 febbraio 2019

1 minuto in Borsa 14 febbraio 2019 : Stabile Piazza Affari , che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. Si distinguono a Piazza Affari il settore viaggi e intrattenimento , +2,73%,. In fondo alla ...

1 minuto in Borsa 13 febbraio 2019 : Brilla Piazza Affari , al contrario dell principali Borse Europee che restano ancorate ai valori della seduta precedente. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, brilla Recordati , con un forte ...

1 minuto in Borsa 12 febbraio 2019 : Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente , che mostrano buoni guadagni. In buona evidenza a Milano il comparto tecnologia , +3,46%,. Retrocede di poco lo spread , che raggiunge quota +...

1 minuto in Borsa 11 febbraio 2019 : Brillante Piazza Affari , che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Tra i best performers di Milano, in evidenza Banco BPM , +6,66%,. Tra le principali materie prime, lieve ...

1 minuto in Borsa 8 febbraio 2019 : Seduta invariata per Piazza Affari , mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Tra i best performers di Milano, in evidenza BPER , +10,42%,. Le peggiori performance si registrano su ...

1 minuto in Borsa 7 febbraio 2019 : Seduta negativa per Piazza Affari , che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Si distingue a Piazza Affari il settore alimentare ed ...

1 minuto in Borsa 5 febbraio 2019 : Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano , al pari delle principali Borse Europee. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore sanitario , +2,75%,. In fondo alla classifica, i maggiori ...

1 minuto in Borsa 4 febbraio 2019 : Si muove all'insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee , mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola ...

1 minuto in Borsa 29 gennaio 2019 : Lieve aumento per il FTSE MIB , al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Settore alimentare , +2,30%, in buona luce sul listino milanese. In fondo alla classifica, i ...

1 minuto in Borsa 25 gennaio 2019 : Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano , al pari delle principali Borse Europee. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, svetta Azimut che segna un importante progresso del 3,75%. Le ...

1 minuto in Borsa 24 gennaio 2019 : Giornata strepitosa per Piazza Affari , che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. Buona la performance a Milano del comparto tecnologia , +7,66%,. Nel listino, troviamo tra i ...

1 minuto in Borsa 23 gennaio 2019 : Si muove all'insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee , mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia. Tra le migliori azioni italiane a grande ...

1 minuto in Borsa 22 gennaio 2019 : Giornata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia , che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. In luce sul listino milanese il comparto chimico ,...

1 minuto in Borsa 21 gennaio 2019 : Milano è debole , in scia alle altre Borse di Eurolandia. Tra i best performers di Milano, in evidenza Juventus , +3,97%,. Le più forti vendite, invece, si manifestano su Enel , che prosegue le ...