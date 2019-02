Zurigo-Napoli, formazioni: centrocampo titolare, Mertens in tribuna

ilnapolista

: #ZurigoNapoli, gli ultrà si scontrano prima della partita. Poche ore prima della gara di #EuropaLeague, alcuni gru… - Sport_Mediaset : #ZurigoNapoli, gli ultrà si scontrano prima della partita. Poche ore prima della gara di #EuropaLeague, alcuni gru… - TuttoMercatoWeb : Scontri a Zurigo tra supporter del Napoli e della squadra svizzera. Ultras elvetici hanno aggredito quelli partenop… - DiMarzio : #Hamsik al #Dalian, #DeLaurentiis conferma la trattativa conclusa con un tweet e con le sue parole a Zurigo. Le ult… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Malcuit e Ghoulam in campo La novità della formazione delè in panchina. Dove non siede Dries. Il belga ha un problemino fisico ed evidentemente Ancelotti non ha voluto forzarlo. Per il resto,tipo (senza Hamsik), in avanti Milik e Insigne e Malcuit e Ghoulam laterali di difesa. In panchina va Gaetano.(4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Insigne, Milik. In panchina: Ospina, Hysaj, Luperto, Chiriches, Diawara, Ounas, Gaetano.L'articoloinilsta.