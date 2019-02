Zurigo-Napoli 0-2 | risultato e cronaca in diretta live | Calcionews24

Live Zurigo-Napoli 0-2 Insigne-Callejon - primo tempo ok : Per Carlo Ancelotti è la prima volta in carriera. A Zurigo debutta in Europa League, una manifestazione che punta decisamente a vincere. È un trofeo cui il Napoli ritiene di poter...

Zurigo Napoli 0-2 primo tempo : gol di Insigne e Callejon : Non c’è partita Per il suo debutto in Europa League, Carlo Ancelotti si affida alla formazione titolare del Napoli. Quella che oggi può essere definita la formazione titolare. Centrocampo con Allan, Fabian, Zielinski e Callejon. In avanti Insigne e Milik (Mertens in tribuna per problemi fisici). In difesa, sui laterali, scelti Ghoulam e Malcuit. La partita diventa subito facile. È l’11esimo. Il portiere Brecher sbaglia un facile stop ...

Inter vince di rigore a Vienna Senza Icardi - segna Lautaro Lazio ko in casa col Siviglia 0-1 Ora il Napoli a Zurigo : 0-2 Live : I nerazzurri vincono la sfida dell’andata dei sedicesimi con gli austriaci riportando un po’ di serenità in un ambiente terremotato dal caso di Maurito, ormai ex capitano

Zurigo-Napoli 0-2 : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale : Zurigo-Napoli: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale (0-2) Assieme alla Champions League, torna anche l’Europa League. Uno dei match in programma e valido per l’andata dei sedicesimi di finale è Zurigo-Napoli, che si disputerà giovedì 14 febbraio 2019 alle ore 21:00 al Letzigrund Stadion di Zurigo. Zurigo-Napoli: il primo tempo 21′ GOOOOOOOOOOL NAPOLI! Ci pensa Callejon, con Malcuit che crossa in ...

Zurigo Napoli - formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE. Mertens in tribuna : formazioni ufficiali Zurigo , 3-4-3, : Brecher; Nef, Bangura, Maxso; Untersee, Kryeziu, Domgjoni, Kharabadze; Winter, Odey, Kololli. All: Magnin Napoli , 4-4-2, : Meret; Malcuit, Maksimovic, ...

Zurigo Napoli in Diretta LIVE - Formazioni - Cronaca e Risultato in tempo reale : Zurigo Napoli Cronaca LIVE – A seguire la Cronaca della partita in tempo reale a partire dalle ore 21: Fischio d’inizio Leggi anche: Zurigo-Napoli streaming LIVE, ecco dove e come vedere il match Zurigo Napoli Cronaca LIVE, il tabellino Zurigo (3-4-3): Brecher; Nef, Bangura, Maxso; Untersee, Kryeziu, Domgjoni, Kharabadze; Winter, Odey, Kololli. Allenatore: Magnin Napoli […] L'articolo Zurigo Napoli in Diretta LIVE, Formazioni, ...

Zurigo-Napoli - tensioni tra i tifosi : ?cariche della polizia prima del match : Inviato a Zurigo Cariche della polizia fuori dallo stadio di Zurigo nei confronti dei tifosi napoletani, dopo gli scontri in città tra ultrà di questo pomeriggio. I poliziotti in...

Zurigo-Napoli - gli ultrà si scontrano prima della partita : L'attesa per il match tra Zurigo e Napoli, gara valida per i sedicesimi dell'Europa League, è stata rovinata dagli scontri che hanno visto protagonisti gli ultrà delle due tifoserie a pochi metri ...

Zurigo-Napoli formazioni ufficiali : Milik dal 1' - c’è Insigne : ZURIGO NAPOLI formazioni ufficiali- Formazione tipo per il Napoli di Ancelotti in vista del match di questa sera contro lo Zurigo. Carlo Ancelotti si affiderà ai suoi titolarissimi per cercare di avere subito la meglio sui rispettivi avversari e ipotecare il passaggio del turno. Confermato il solito 4-4-2- In porta Meret dal 1′. Fascia destra […] L'articolo Zurigo-Napoli formazioni ufficiali: Milik dal 1′, c’è Insigne ...

Zurigo-Napoli - formazioni : centrocampo titolare - Mertens in tribuna : Malcuit e Ghoulam in campo La novità della formazione del Napoli è in panchina. Dove non siede Dries Mertens. Il belga ha un problemino fisico ed evidentemente Ancelotti non ha voluto forzarlo. Per il resto, centrocampo tipo (senza Hamsik), in avanti Milik e Insigne e Malcuit e Ghoulam laterali di difesa. In panchina va Gaetano. Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Insigne, ...