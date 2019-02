Zaniolo-Juventus | il piano di Paratici | ecco perchè si può davvero!

Juventus - Paratici in missione per Zaniolo e de Ligt (RUMORS) : La Juventus è una società molto equilibrata e razionale che ama programmare anzitempo per giocare sempre d'anticipo in campo e sul mercato. Con la riapertura della Champions League, la dirigenza della Continassa sta già vagliando i futuri obiettivi della sessione estiva. A tal proposito, il direttore dell'area sportiva Fabio Paratici martedì è volato nella capitale per seguire la partita Roma-Porto, conclusasi con la vittoria dei padroni di casa ...

Zaniolo è già della Juventus : guardate che scriveva sui social : ROMA - Paratici che lo osserva dalla tribuna, quella 'lista della spesa' dimenticata al ristorante dallo Chief Football Officer bianconero e dei vecchi post sui social. Se tre indizi fanno una prova, ...

Zaniolo-Juventus - ecco perchè si può davvero : retroscena Paratici : ZANIOLO JUVENTUS- Come evidenziato dai principali siti di mercato, la Juventus sarebbe pronta a piombare con forte decisione su Nicolò Zaniolo, ieri protagonista assoluto del successo della Roma sul Porto. Paratici potrebbe tentare l’affondo già in vista della prossima e imminente sessione di mercato estiva. 40 milioni l’offerta bianconera. Paratici, intervistato ai microfoni della “Gazzetta […] More

La Juventus su Zaniolo - pronti 50 milioni - calciomercato : La nuova stella della Roma nel mirino di grandi club; su tutti la Juventus che ha pronta un'offerta difficile da rifiutare

Calciomercato Juventus - in estate potrebbero arrivare Mbappé e Zaniolo : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Agnelli e Paratici vorrebbero costruire una squadra stellare per la prossima stagione e in estate potrebbe arrivare un fuoriclasse di livello internazionale dopo il colpo Cristiano Ronaldo della scorsa stagione. Molto dipenderà dal mercato in uscita, dal momento che sarà necessario almeno un sacrificio per arrivare a garantirsi le prestazioni di un campione. ...

Zaniolo-Juventus - ora c’è anche la conferma : il nuovo retroscena : ZANIOLO JUVENTUS- I bianconeri si preparano a piombare con forte decisione su Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, il quale ha già stregato tutti i maggiori club di Serie A e alcune big europee. La Juventus sarebbe pronta a muoversi in anticipo per cercare di convincere il giocatore a sposare i colori bianconeri, anche se tutto […] More

Calciomercato Juventus - da Zaniolo a Manolas : Paratici tratta con la Roma : Calciomercato Juventus – Ancora una volta, la Roma torna nel mirino per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. I bianconeri in effetti sembrano nutrire molto interesse per i gioielli che esplodono nella Capitale, così come successo anche in passato. Negli ultimi anni infatti alla Juve sono finiti vari giocatori che hanno militato nella Roma: da Pjanic e Benatia, […] More

Zaniolo-Juventus - spuntano due indizi : Paratici prepara il colpo dell’estate : Zaniolo-Juventus – Nicolò Zaniolo, senza timori di essere smentiti, rappresenta la più grande sorpresa di questa stagione. Il classe 1999 si è ritagliato un ruolo da protagonista nella Roma, a suon di goal, assist e prestazioni da stropicciarsi gli occhi per un ragazzo così giovane. L’attuale contratto di Zaniolo scade nel 2023 e i giallorossi stanno […] More

Mercato Juventus - Paratici studia il post-Dybala : da James a Zaniolo : Mercato Juventus – Futuro ‘alla Del Piero’ o lontano dalla Juventus: è questo il maxi-bivio verso cui si sta avviando ad ampie falcate Paulo Dybala, al centro delle discussioni in queste settimane per la meno prolificità in termini di gol e, soprattutto, il caso della panchina abbandonata in anticipo durante la gara col Parma. Il tecnico Massimiliano Allegri lo ha […] More

Calciomercato Juventus - da Zaniolo a Marcelo : Paratici pensa a una rivoluzione (RUMORS) : Nonostante sia ancora febbraio, la Juventus sta già lavorando per la prossima sessione di Calciomercato estivo. Andrea Agnelli e Fabio Paratici hanno intenzione di costruire una squadra super competitiva per il 2019/2020 e hanno messo nel mirino alcuni giocatori di grandissimo talento. Il primo di questi è Nicolò Zaniolo, fortissimo centrocampista della Roma di soli vent'anni. Di Francesco lo ha fatto esordire in Champions League contro il Real ...

Zaniolo-Juventus - Paratici anticipa la Roma : offerta shock - i dettagli! : ZANIOLO JUVENTUS- Fabio Paratici si prepara a mettere le mani su Nicolò Zaniolo, astro nascente del calcio italiano e nuovo punto di forza della Roma di Di Francesco. Secondo quanto riportato dai colleghi di “TuttoSport“, il centrocampista sarebbe un chiaro obiettivo del mercato bianconero in vista della prossima stagione. Paratici sarebbe pronto ad anticipare la […] More

Rinnovo Zaniolo - la Roma attende! Juventus alla finestra : Nicolò Zaniolo sta mantenendo le aspettative sul suo conto tanto che la Roma non ne può fare a meno.Quando giochi bene e fai la differenza è inevitabile finire sotto i riflettori. Questo è quanto sta accadendo anche a Nicolò Zaniolo che da quando ha iniziato a giocare con continuità ha dimostrato tutte le sue qualità. Vista l’età è facile dedurre che i margini di crescita sono ancora elevati. Motivo questo per il quale la Roma vorrebbe ...

Zaniolo-Juventus - problemi tra la Roma e il calciatore : Paratici ne approfitta : Zaniolo-Juventus – Nicolò Zaniolo sta trattando il rinnovo di contratto con la Roma. Ma sembra qualcosa sia andato storto e la Juve di Paratici è pronta ad approfittarne. Leggi anche: Tonali-Juventus, finalmente ci siamo: trattativa avviata, ecco i dettagli Zaniolo-Juventus, parte l’assalto Come scrive il Corriere della Sera, c’è distanza tra le parti: la società giallorossa offre 1,2 […] More

Zaniolo-Juventus - Paratici fa sul serio : folle offerta bianconera : ZANIOLO JUVENTUS- I bianconeri fanno sul serio per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma ha letteralmente stregato Fabio Paratici, il quale si prepara a piombare sul giocatore in maniera totale ed imminente. Di fatto, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il diretto sportivo bianconero potrebbe decidere di presentare una maxi offerta alla Roma per aggiudicarsi […] More