WTA Doha | che fatica per la Halep | Goerges sconfitta con un doppio tie-break

WTA Doha – Strycova spaventa Angelique Kerber - vittoria in rimonta per la tedesca : staccato il pass per la semifinale : Angelique Kerber trionfa in rimonta ai quarti di finale del torneo WTA di Doha: Strycova battuta al tie-break Ha dovuto faticare molto, Angelique Kerber, prima di poter esultare per la vittoria ai quarti di finale del torneo WTA di Doha. La tennista tedesca numero 7 al mondo ha trionfato oggi pomeriggio in rimonta sulla ceca Strycova. L’avversaria di Angelique Kerber si è infatti aggiudicata il primo set con estrema facilità, per ...

WTA Doha – Elina Svitolina è la prima semifinalista : Muchova ko in due set : Elina Svitolina stacca il pass per la semifinale del torneo WTA di Doha: la 22enne ceca Muchova si arrende in due set E’ Elina Svitolina la prima semifinalista del torneo WTA di Doha. La tennista ucraina, numero 7 al mondo, ha mandato al tappeto la sua avversaria in soli due set: niente da fare per la 22enne ceca Muchova, che ha dovuto cedere alla sua rivale dopo un’ora e 24 minuti di gioco. Svitolina ha trionfato col punteggio ...

WTA Doha - la Kerber risponde presente : sconfitta Kontaveit : WTA Doha, Kerber vittoriosa: la tedesca approda ai quarti di finale dove troverà la Strycova dopo aver sconfitto Kontaveit WTA Doha, anche la tedesca Kerber è approdata ai quarti di finale del torneo dopo il successo nel pomeriggio della collega Halep. La Kerber ha sconfitto Kontaveit in due set, dopo un netto 6-1, nella seconda partita la tedesca ha dovuto lottare vincendo solo al tie-break. Adesso la Kerber affronterà ai quarti la ...

WTA Doha – Halep straccia Tsurenko - la romena vola ai quarti di finale : Agli ottavi di finale del torneo WTA di Doha Simona Halep vola ai quarti di finale: Lesia Tsurenko ko in due set Una partita durata appena un’ora e venti minuti basta a Simona Halep per conquistare i quarti di finale del torneo WTA di Doha. L’ex numero uno della classifica mondiale straccia in due set l’ucraina Lesia Tsurenko, con i parziali di 6-2, 6-3. Match senza storia agli ottavi di finale della ...

WTA Doha – Forfait Karolina Pliskova - la tennista ceca ko per un problema di salute : al suo posto… la gemella! : Karolina Pliskova annuncia il suo ritiro dal WTA di Doha. La tennista ceca ko a causa di un problema di salute, verrà rimpiazzata dalla gemella Kristyna Ancora un Forfait pesante per il WTA di Doha. Mentre nella giornata di ieri era stata Karoline Wozniacki ad annunciare il suo ritiro poco prima della sfida d’esordio contro Muchova, a causa di un problema di salute, quest’oggi è toccato a Karolina Pliskova. La tennista ceca ha motivato la ...

WTA Doha – Elina Svitolina non sbaglia : doppio 6-4 contro Ostapenko per i quarti di finale : Elina Svitolina avanza ai quarti di finale del WTA di Doha: la tennista ucraina supera Jelena Ostapenko con un doppio 6-4 Elina Svitolina prosegue il suo cammino vincente all’interno del WTA di Doha. La tennista ucraina, numero 7 al mondo, ha superato brillantemente l’esame Ostapenko staccando il pass per i quarti di finale del torneo qatariota. Svitolina si è imposta in 1 ora e 21 minuti, trionfando in due set vinti con il punteggio di ...

Tennis - WTA Doha : Giorgi illude per un set - ma passa Bertens : Numero 8 del mondo, l'olandese meglio classificata dai tempi di Betty Stove nel 1977, l'anno della finale a Wimbledon persa contro Virginia Wade, avvicina i 100 ace in stagione in sole 12 partite. L'...

Tennis - WTA Doha : alla Giorgi non basta un primo set scintillante - vince Bertens : Numero 8 del mondo, l'olandese meglio classificata dai tempi di Betty Stove nel 1977, l'anno della finale a Wimbledon persa contro Virginia Wade, sale 3-0. Giorgi rientra a suon di accelerazioni ...

WTA Doha - Giorgi fuori al primo turno : la Bertens vince in tre set : Dopo la Fed Cup, continua il momento non particolarmente brillante di Camila Giorgi. L'azzurra, numero 28 del mondo, è stata sconfitta al primo turno nel torneo Wta di Doha, cemento, montepremi 916.131 dollari, dall'olandese Kiki Bertens, numero 8 del ranking Wta e 5 del seeding, con il punteggio di 0-6 7-6, ...

Tennis - WTA Doha 2019 : Camila Giorgi spreca e perde al primo turno contro Kiki Bertens in tre set : Decisamente amaro l’epilogo del match di Camila Giorgi (n.28 del mondo) nel primo turno del WTA di Doha (Qatar). L’azzurra è stata sconfitta dall’olandese Kiki Bertens (n.8 del ranking) con il punteggio di 0-6 7-6 (7) 6-4 in 2 ore e 1 minuto di gioco. Un confronto nel quale l’italiana, avanti di un set, ha sprecato tante chance favorevoli, consentendo alla rivale di tornare in auge e chiudere in proprio favore la ...

WTA Doha – Camila Giorgi ko per mano di Bertens : l’azzurra inizia a bomba - ma si fa rimontare : Kiki Bertens batte Camila Giorgi ai sedicesimi di finale del torneo WTA di Doha sul cemento: la tennista italiana sconfitta dopo una partenza perfetta Ai sedicesimi di finale del torno WTA di Doha Kiki Bertens batte Camila Giorgi in rimonta. Perfetto il primo set dell’azzurra che porta il risultato su un netto 6-0. Il match si decide al tie-break del secondo parziale di gioco, quando la tennista italiana si trova in vantaggio e ...

WTA Doha – Esordio positivo per Jelena Ostapenko : Buzarnescu sconfitta in due set : Jelena Ostapenko trionfa all’Esordio nel WTA di Doha: la tennista estone supera Mihaela Buzarnescu in 3 set Esordio positivo per Jelena Ostapenko nel WTA di Doha. Sul cemento qatariota, la giovane tennista estone, attuale numero 22 al mondo, si è sbarazzata della romena Mihaela Buzarnescu in 3 set, vinti dopo 1 ora e 46 minuti di gioco. Ostapenko parte forte vincendo in appena 23 minuti il primo set, portato a casa con il punteggio di 1-6. ...

WTA Doha – Forfait per Caroline Wozniacki : la tennista danese si ritira a causa di un virus : Caroline Wozniacki costretta a ritirarsi dal torneo WTA di Doha: la tennista danese dà Forfait a causa di un virus. Samantha Stosur al suo posto Prosegue il periodo negativo di Caroline Wozniacki. La tennista danese, alle prese da diverse tempo con un’artrite reumatoide che ne condiziona allenamenti e match (e che potrebbe portarla al clamoroso ritiro!), è stata costretta a ritirarsi dal WTA di Doha. Questa volta la malattia non ...

WTA Doha – Naomi Osaka assente per infortunio : Simona Halep diventa prima testa di serie : Naomi Osaka annuncia il suo forfait dal WTA di Doha: la neo campionessa Australian Open non ha ancora recuperato al meglio dagli acciacchi dell’ultimo Slam. Halep diventa prima testa di serie “Mi dispiace ritirarmi da un torneo che avrei voluto giocare”, poche e semplici parole emesse tramite un comunicato, annunciato il forfait di Naomi Osakadal WTA di Doha in programma la prossima settimana. Problema alla schiena per la ...