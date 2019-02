Wall Street frena le Borse europee A Piazza Affari volano Astaldi e Salini

Wall Street in rosso - tonfo delle vendite al dettaglio. Piazza Affari - banche giù : Ha destato preoccupazione il dato americano sulle vendite al dettaglio, che a dicembre ha mostrato un calo dell'1,2% su novembre, come non succedeva dal 2009. A Milano si salvano le azioni della Juventus. In volata Astaldi e Salini . Euro sotto 1,13 dollari...

Wall Street apre in rosso - pesa calo a sorpresa vendite al dettaglio : Wall Street inizia la seduta odierna in calo, con il mercato che sta guardando al dato relativo alle vendite al dettaglio di dicembre in calo. Il dato, arrivato con 4 settimane di ritardo a causa ...

Le banche frenano Piazza Affari. Anche Wall Street sotto pressione : Nell'attesa il presidente di Cdp, Massimo Tononi, ha convocato nel pomeriggio un cda straordinario della Spa controllata dal ministero dell'Economia, dove ci sono diversi dossier caldi, da Telecom ...

Levi's verso lo sbarco a Wall Street : Levi Strauss & Co che produce i famosi blu jeans conosciuti in tutto il mondo ha presentato alla SEC , Securities and Exchange Commission,, l'autorità statunitense di Borsa, la documentazione per l' IPO , Initial public offering, con cui punta a raccogliere al massimo 100 ...

Levi's in Borsa - i jeans dei cercatori d'oro presto a Wall Street : Il primo jeans prodotto si chiamava XX ed era il precursore dei mitici 501. La toppa in pelle con i due cavalli apparve quasi subito, alla fine del 1800, posta sul retro dei pantaloni e riportava le ...

Wall Street - seduta moderatamente positiva a New York : seduta in lieve rialzo per Wall Street , che riflette in parte l'ottimismo percepito per le trattative che si stanno conducendo con la controparte cinese in queste ore. A risentirne subito ...

I jeans Levi's verso Wall Street - presentata domanda per l'Ipo : New York, 13 feb., askanews, - Levi Strauss ha presentato alla Securities and Exchange Commission, Sec,, l'autorità statunitense di Borsa, la domanda di Ipo con cui punta a raccogliere al massimo 100 ...

Apex Legends fa tremare Fortnite. Il videogame dei record sbanca Wall Street : New York, 13 febbraio 2019. Apex Legends fa tremare l'impero di Fortnite . Il gioco sviluppato da Electronic Arts , famosa per la serie sportiva Fifa , in pochi giorni ha messo a soqquadro il mondo dei videogame. Il nuovo titolo della Ea rientra nel genere della ' battle royale ': in un'arena virtuale i giocatori si sfidano a colpi di fucile e granate per restare gli unici vivi sul campo ...

Wall Street parte tonica nonostante dato debole inflazione : Wall Street avvia un'altra seduta su toni positivi , ancora una volta beneficiando dell' andamento positivo dei colloqui USA-Cina sul commercio. Il dato sull' inflazione , che conferma una frenata ai ...

Wall Street attesa ancora in avanti : Un dato che sembrerebbe confermare il rallentamento dell'economia. Frattanto, il Future sul Dow Jones segnala un incremento dello 0,25% a 25.509 punti, menrtre quello sullo S&P 500 indica una ...

Wall Street parte con la rincorsa e festeggia l'accordo anti Shutdown : Wall Street apre in forte rialzo , galvanizzata dall'accordo raggiunto al Congresso per evitare lo Shutdown, anche se non è chiaro se il Presidente Trump sarà soddisfatto, avendo sostituito il costo ...

Wall Street chiude sui livelli precedenti : A New York, sotto la parità il Dow Jones , che scende a 25.053,11 punti, con uno scarto percentuale dello 0,21%, mentre rimane ai nastri di partenza l' S&P-500 , che si ferma a 2.709,8 punti, in ...

Wall Street in rosso a metà giornata. Giù titoli farmaceutici : Wall Street perde quota dopo un esordio più tonico , sull'onda delle speranze di un vicino accordo commerciale fra USA e Cina . Pochi i temi operativi della seduta, dove predomina il cattivo andamento ...

Borse positive - Wall Street incerta. Euro sotto 1 - 13 - spread in area 280 : Le preoccupazioni per l'economia cinese, la crescita fiacca e le tensioni politiche nella zona Euro, la Brexit e le persistenti tensioni commerciali globali stanno pesando sul sentimento di mercato e ...