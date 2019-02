Visco | ' Crisi più grave della storia italiana | problema è il debito'

Investimenti - Visco : ancora largamente sotto livelli pre-crisi : Nell'esperienza degli ultimi decenni dell'economia italiana tale capacità è stata, nel complesso, …

BANCHE E POLITICA/ Da Visco a Renzi : quanti duellanti attorno alla crisi Carige : Se il Governatore della Banca d'Italia difende l'operato del Governo su Carige, l'ex Premier è pronto ad accusare sia esecutivo che palazzo Koch

##Visco : banche in crisi - sì intervento Stato se rischio sistema : Roma, 11 gen., askanews, - L'intervento pubblico per salvare le banche in crisi è opportuno se ci sono rischi per il sistema finanziario. È il messaggio del governatore della Banca d'Italia, Ignazio ...

Banche in crisi - Visco : sì a intervento dello Stato in caso di rischi di sistema : L'intervento pubblico per salvare Banche in crisi è accettabile se gli istituti di credito sono solvibili. Lo ha detto il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenendo alla ...