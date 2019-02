Video Tottenham Borussia Dortmund | 3-0 | | highlights e gol | Champions league

Highlights Champions League : Tottenham-Borussia Dortmund 3-0. Video Gol e tabellino : Tottenham-Borussia Dortmund – Si è concluso in questi istanti il primo atto della doppia sfida tra Tottenham e Borussia Dortmund, partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un match che si sono aggiudicati largamente gli Spurs ipotecando il pass per i quarti di finale. Le reti di questo match sono state segnate tutte nel secondo […] L'articolo Highlights Champions League: Tottenham-Borussia Dortmund ...

Video Gol Fulham-Tottenham Hotspur 1-2 : Winks punisce Ranieri all’ultimo secondo : Fulham-Tottenham / Il Tottenham espugna Craven Cottage all’ultimo secondo e guadagna punti preziosi in zona Champions allungando sul Chelsea. Il Fulham, invece, perde un’altra occasione anche se ci ha provato a mettere in difficoltà il Tottenham, ma una distrazione all’ultimo secondo è costata cara e non è riuscito a centrare almeno il pari. Così la squadra di Claudio Ranieri rimane al penultimo posto a -7 dalla zona ...

Arsenal-Tottenham - Alli colpito da una bottiglietta lanciata dagli spalti : la reazione dell’inglese [Video] : In occasione del quarto di finale della Carabao Cup tra Arsenal e Tottenham, il calciatore degli Spurs Delle Alli, peraltro autore del gol dello 0-2 finale, è stato colpito da una bottiglietta lanciata dagli spalti. Il centrocampista inglese si è girato di scatto verso le tribune dell’Emirates Stadium per poi evidenziare ai tifosi dei Gunners il risultato della partita. Di seguito il video in cui si nota la bottiglietta centrare la ...

EFL Cup : al Tottenham il derby di Londra - Chelsea avanti di misura [FOTO e Video] : 1/34 AFP/LaPresse ...