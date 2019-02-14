Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 18 | 45

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO, E, IN SENSO CONTRARIO, TRAFFICO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE; SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO PERMANGONO CODE TRA EUR E L’ANSA DEL TEVERE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PASSIAMO ALLE CONSOLARI DOVE SI RALLENTA IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CODE SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIO COL RACCORDO E, IN SENSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHI INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, SI STA IN CODA PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PER PONTINA E AURELIA, E TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LAURENTINA; SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LATUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA PER L’INTERO TRATTO STRADALE COMPRESO TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LATUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E A24; TRAFFICO RALLENTATO IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E A24; SEMPRE SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI: BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PRENESTINA E LA A24, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E A24; SEMPRE SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO CHE SI STA PIAN PIANO NORMALIZZANDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA CASSIA VEIENTANA DOVE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI FORMELLO VERSO Roma. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE A RIETI SU VIALE LIONELLO MATTEUCCI E VIALE CESARE VERANI, E A VITERBO IN VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO CHE SI STA PIAN PIANO NORMALIZZANDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA, E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO, ARICCIA, GENZANO E VELLETRI. ANDIAMO A FROSINONE, IL TRAFFICO E’ MOLTO INTENSO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA. TRAFFICATA ANCHE LA Roma FIUMICINO, CODE A TRATTI TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. SI RALLENTA SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA, E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE ANCORA MOLTO SOSTENUTA SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA IN ESTERNA CODE TRA PISANA E PONTINA E TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SUL PECORSO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE MOLTO SOSTENUTA SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA E ANCORA TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA AURELIA E VIA DEL MARE; PROSEGUENDO PER INCIDENTE CODE TRA COLOMBO E LAUENTINA. RESTANDO IN ESTERNA, PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE MOLTO SOSTENUTA SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA E ANCORA TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA AURELIA E PONTINA E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. ANDIAMO SUL PECORSO URBANO DELLA A24, TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA TOGLIATTI E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E AJNCORA TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA, TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. ANDIAMO SUL PECORSO URBANO DELLA A24, TROVIAMO RALLENTAMENTI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE COMINCIA A FARSI SOSTENUTA SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA-Roma FIUMICINO. TRAFFICATO ANCHE IL PECORSO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE INCOLONNATI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 13 FEBBRAIO 2019 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO È TORNATO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCORA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. CODE POI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA. INFINE, L’AEROPORTO DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 13 FEBBRAIO 2019 ORE 19.35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO TRAFFICATO IL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, PROSEGUENDO CODE PER INCIDENTE TRA COLOMBO E Roma-FIUMICINO. PIU AVANTI SI RALLENTA TRA PISANA E AURELIA PASSIAMO ALLA CARREGGIATA ESTERNA, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA ...