Ventimiglia | spray urticante sui migranti nel bagno del treno Pendolari accusano polizia

Ventimiglia - spray gendarmi a migranti : 15.00 La polizia nazionale francese per fermare dei migranti su un treno partito da Ventimiglia e diretto a Nizza ha usato degli spray urticanti. Gli stranieri erano nascosti in un bagno del treno e gli agenti hanno spruzzato qualcosa di irritante che ha raggiunto anche i viaggiatori nella carrozza provocando bruciori,tosse e anche alcuni momenti di confusione e panico. E' avvenuto in Francia vicino alla stazione di Menton Garavan.

Tosse e bruciore alla gola per i pendolari su un treno Ventimiglia-Monaco : forse spray urticante per far uscire migranti dalla toilette : Tosse e un forte bruciore alla gola. È quanto hanno accusato i passeggeri di un treno partito questa mattina, alle 7,24, dalla stazione di Ventimiglia, diretto a Monaco. I frontalieri a bordo fanno sapere che su una carrozza del Ter francese sarebbe stato spruzzato spray urticante per far uscire dei migranti che si erano chiusi nella toilette....