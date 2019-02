Var in Champions League | arrivano le spiegazioni dell’Uefa | “ecco il motivo

Gol annullato col Var in Champions e la Uefa su Twitter spiega la decisione : Ajax-Real Madrid Ancora una volta la Uefa fa sentire piccolo il calcio italiano. Come con il razzismo, adesso anche per l’applicazione del Var. In Champions League, per la prima volta, c’è stato un gol annullato grazie all’ausilio del Var. Ricordiamo che il Var in Champions è stato introdotto dagli ottavi di finale, cioè da due giorni. Nel primo tempo di Ajax-Real Madrid, poi finita 1-2, è stato annullato il gol del possibile ...

Calcio - Champions League 2019 : esordio del Var negli ottavi di finale. Rosetti : «Non è perfetto - ma aiuterà gli arbitri a prendere decisioni corrette» : La UEFA si prepara ad uno storico esordio negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 in programma a partire da questa sera. Per la prima volta in campo europeo sarà infatti utilizzato il VAR (Video Assistant Referee), tecnologia di supporto alla classe arbitrale già introdotta in Italia da un paio di stagioni e messa in atto in campo internazionale ai Mondiali di Russia dello scorso anno. Nonostante un iniziale scetticismo, la UEFA ...

La Var debutta in Champions : Grafici in tv e sui maxi-schermi : Stasera la Var debutta in Champions.Roberto Rosetti, responsabile del settore arbitri dell’Uefa, ha illustrato la novità:«Siamo convinti che sarà vantaggioso per le nostre competizioni poiché fornirà un valido aiuto agli arbitri e ci permetterà di ridurre le decisioni sbagliate. La Var interverrà solo quando c’è la prova di chiari ed evidenti errori in quattro situazioni: gol e infrazioni che portano a una rete, decisioni su rigori e ...

Il Var arriva in Champions League - Rosetti : “aiuterà gli arbitri” : “Siamo convinti che sarà vantaggioso per le nostre competizioni poiché fornirà un valido aiuto agli arbitri e ci permetterà di ridurre le decisioni sbagliate”. Sono le parole del responsabile del settore arbitrale UEFA, Roberto Rosetti, nel corso di una intervista al sito dell’UEFA dell’introduzione del VAR in Champions League a partire dagli ottavi di finale: “Abbiamo tenuto diversi corsi negli ultimi mesi ...

Rosetti : «In Champions Var su gol - rigori - rossi diretti e scambi d’identità» : Arriva il Var in Roma-Porto, Manchester United-Psg Roma-Porto, Manchester United-Psg: torna la Champions e per la prima volta arriva in Europa il Var. Roberto Rosetti, responsabile del settore arbitrale della Uefa, ha guidato il progetto per l’introduzione del Var in Champions League. Sul sito Internet dell’Uefa, illustra la sua opinione sull’utilizzo della tecnologia anche nella massima competizione continentale per club. La ...

