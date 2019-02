Usa | Trump crede nell' intesa con la Cina | slitta l' ultimatum sui dazi

Guerra dei dazi Usa-Cina : Trump valuta rinvio di 60 giorni : Più aumenta l'incertezza che blocca gli investitori e danneggia l'economia. Uno dei punti da sciogliere nel negoziato è quello sulla tecnologia, oltre a quello del deficit commerciale degli Stati ...

Tim Cook consulente di Trump sulle strategie per il lavoro negli Usa - : A gennaio dello scorso anno, Apple ha annunciato un 'contributo diretto' all'economia Usa per 350 miliardi di dollari in cinque anni . L'azienda di Cupertino ha promesso la creazione di 20.000 nuovi ...

Senato Usa scagiona Trump : "Nessuna collusione con i Russi nel 2016" : In questi giorni, il Senato americano ha emesso un 'verdetto di innocenza ' nei riguardi di Donald Trump , in precedenza accusato, insieme al suo staff, di 'collusione con i servizi di sicurezza Russi'...

Guerra dazi Usa-Cina : Trump non esclude slittamento fine tregua - se vicini ad intesa : Posticipare la data della scadenza della tregua consentirebbe alle parti più tempo per negoziare sulle questioni più cruciali evitando una Guerra a colpi di dazi che finirebbe per ledere l'economia ...

Usa - accordo antishutdown : reticolato al posto del muro con il Messico. Manca l'ok di Trump : Nella notte italiana, i legislatori di Camera e Senato negli Stati Uniti hanno raggiunto un 'accordo di principio' per evitare che il 15 febbraio scatti il secondo shutdown del 2019; il primo è ...

Usa - democratiche alla riscossa per cacciare il machista Trump : L'autobiografia dell'ex first lady, Becoming, è best seller nel mondo, dagli Stati Uniti al Canada all'Italia, mentre lei ha spodestato dopo 17 anni la Clinton fra 'le donne più ammirate', sondaggio ...

Trump firma decreto per sviluppare l'intelligenza artificiale made in Usa : NEW YORK - La corsa all'America First si arricchisce di un nuovo capitolo. Donald Trump ha appena firmato un ordine esecutivo per promuovere gli investimenti in R&D sull'intelligenza artificiale. L'...

Usa - tensioni tra Trump e l'Arabia Saudita : cosa dice il cartello ora? : Questo preoccupa sempre di più visto che confermerebbe quelle intuizioni che si starebbero insinunando nelle menti di chi vive l'economia petrolifera giorno dopo giorno: ci sono tensioni tra Stati ...

Usa - Trump accUsa i democratici : "Stanno cercando un nuovo shutdown" : Ora però la paura di un nuovo shutdown torna ad essere concreta, viste le dichiarazioni di Trump dopo una:' Bruttissima settimana per i dem, con i grandi numeri dell'economia, il disastro della ...

Presidenziali Usa - scende in campo Warren : 'Trump in carcere prima del 2020' : Durante il suo primo comizio elettorale in Iowa, l'economista e politica statunitense, originaria di Oklahoma City, settant'anni a giugno, si cala al centro dell'arena e non le manda di certo a dire: ...

Primarie presidenziali Usa : sfida dem a Trump - si candida la moderata Klobuchar : La senatrice del Minnesota Amy Klobuchar, ha annunciato la sua candidatura alle Primarie democratiche per le presidenziali per la Casa Bianca del 2020: e' la quinta donna a farlo ma e' anche la prima esponente moderata che potrebbe pescare voti al centro in un'eventuale sfida con Donald Trump, che si dovrebbe ripresentare. Avvocato, 58 anni, la Klobuchar ha sciolto la riserva durante un comizio nel gelo di Minneapolis, sotto una fitta nevicata, ...

Usa : Warren sfida Trump sulle inchieste : WASHINGTON, 10 FEB - "Entro il 2020, Donald Trump potrebbe non essere più presidente. Anzi, potrebbe non essere una persona libera": lo ha detto in Iowa la senatrice dem Elizabeth Warren, che ieri ha ...

Bezos accUsa Trump : 'Volevano ricattarmi con le mie foto osé' : NEW YORK 'Se nemmeno una persona come me si oppone ad un tentativo di estorsione, quanti altri possono sperare di farlo?'. Jeff Bezos, l'uomo più ricco della terra, non è disposto a pagare nessun ...

Amazon - Jeff Bezos accUsa una rivista vicina a Trump di estorsione e ricatti per foto osé : Jeff Bezos, il 'leggendario' proprietario di Amazon, ha scritto un lungo post su Medium in cui ha denunciato che Ami, l'editore del National Enquirer, l'avrebbe ricattato. Nel post, Bezos ha spiegato che gli avvocati dell'editore avrebbero contattato i suoi legali con la minaccia di pubblicare alcune immagini private che il patron di Amazon aveva inviato a Lauren Sanchez, la sua ragazza. L'editore avrebbe chiesto a Bezos di specificare che non ...