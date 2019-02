Usa, El Chapo detenuto ad Adx Florence

: RT @FedericoRampini: Ergastolo El Chapo, Rampini: 'Forse c'è un altro uomo in fuga, ma la giustizia Usa ha funzionato' - JacopoRampini : RT @FedericoRampini: Ergastolo El Chapo, Rampini: 'Forse c'è un altro uomo in fuga, ma la giustizia Usa ha funzionato' - bulide3 : ADUC - Droghe - Notizia - USA - Guerra alla droga. El Chapo forse sconterà pena in supercarcere a Florence/Colorado: - bulide3 : ADUC - Droghe - Notizia - USA - Condanna del narcoboss El Chapo. Gli echi sulla politica: -

Sarà l'Adx,il carcere fortezza del Colorado denominato l'Alcatraz delle Montagne Rocciose",ad ospitare il re del narcotraffico messicano Joaquin Guzman, più noto come El. Dopo la sentenza di martedì scorso e una condanna all'ergastolo che sembra scontata e attesa per giugno, il famigerato criminale 61enne che è riuscito a scappare da due centri di massima sicurezza in Messico, dovrebbe passare il resto della vita dove è,tra gli alti,Zacarias Moussaoui, la mente dell'attacco alle Torri gemelle.(Di giovedì 14 febbraio 2019)