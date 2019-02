USA | battuta d' arresto per le vendite al dettaglio

Sanremo : Francesco Renga si scUSA per la battuta sulle donne : Sanremo 2019, Francesco Renga accusato di sessismo dopo la frase sulle donne Dopo la fine della quarta serata di Sanremo 2019 è scoppiata la polemica al DopoFestival. Francesco Renga, uno degli ospiti presenti nel salottino di Rocco Papaleo, Melissa Greta Marchetto e Anna Foglietta, ha risposto alla domanda “Come mai su 24 artisti in gara ci sono solo sei donne?, elaborando una teoria tutta sua che in molti hanno interpretato come ...

Isola dei Famosi - la battuta di Alda D'EUSAnio su Francesca Cipriani : «Diamoci una grattata» : FUNWEEK.IT - La terza puntata dell'Isola dei Famosi 8 2019 è andata in onda eccezionalmente domenica 3 febbraio. Alda D'Eusanio è sempre più protagonista con le sue battute ai protagonisti dell'Isola. ...

Alda D’EUSAnio gela Demetra Hampton con una battuta all’Isola dei Famosi : L’Isola 2019: Alda D’Eusanio contro Demetra Hampton Le nominate della puntata di stasera dell’Isola dei Famosi sono Demetra Hampton e Taylor Mega. Proprio alle due naufraghe Alessia Marcuzzi ha voluto fare una sorpresa: la famosa influencer ha infatti ricevuto la telefonata della madre mentre l’attrice ha potuto parlare con suo marito Paolo, presente in studio. L’uomo, con lo scopo di rincuorare la compagna dopo ...

Adrian - Natalino Balasso massacra le femministe : 'ScUSAte - ma volevate le...'. Battuta da brividi : Una delle polemiche al limite del ridicolo contro Adrian è stata quella sollevata dal mondo femminista. Secondo alcune, per fortuna poche, l'immagine rappresentata della donna nella graphic novel ...

Basket femminile - 11a giornata Serie A1 2019 : Venezia supera Empoli e chiude imbattuta il girone d’andata - successi anche per Schio e RagUSA : Si è concluso questa sera con l’undicesima giornata il girone di andata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Dopo l’anticipo di ieri, con la vittoria di Vigarano su San Martino di Lupari, in campo oggi le altre dieci formazioni. Poche le sorprese da registrare in questa giornata: Venezia ha superato Empoli confermandosi capolista, così come Schio ha sconfitto Sesto San Giovanni rimanendo seconda a quattro punti ...

Adriano Panatta si scUSA con Sau e tutta la Sardegna : “‘sorcio’ una battuta in romanesco - non volevo offendere” : Adriano Panatta si scusa con Marco Sau e l’intera Sardegna dopo il paragone infelice con il quale ha messo a confronto l’attaccante del Cagliari e un ‘sorcio’ “Si è infilato come un sorcio nero“, con queste parole pronunciate a ‘Quelli che il calcio’, Adriano Panatta ha commentato, in maniera alquanto infelice, il gol del pareggio di Marco Sau contro la sua Roma. Nonostante la natura beffarda ...