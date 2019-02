Uno spot TV con tanti campioni del presente e del passato svela la campagna promozionale

Casting per il Parco dell’Immaginario a Roma e per Uno spot di una biblioteca a Brindisi : Sono in corso i Casting per la ricerca di attori, attrici, danzatori e danzatrici per la nuova stagione del Parco a tema 'Fantastico Mondo del Fantastico', nei pressi di Roma, e per la ricerca di figure varie per il museo interattivo History Digital Library, a Brindisi. Fantastico Mondo del Fantastico Per la realizzazione di numerosi spettacoli, che si terranno presso il Parco di Roma 'Fantastico Mondo del Fantastico', si selezionano attori, ...

Il fratello di Giggs si «vendica» del tradimento con Uno spot ironico : La Gran Bretagna è il Paese per eccellenza dell'ironia e della risata a denti stretti , non a caso nella nostra lingua esiste l'espressione «humour britannico». Ed è proprio a quest'ultimo che hanno ...

Torna l'uovo dal record di like su Instagram : testimonial di Uno spot per la salute mentale : Un successo che segna il debutto nel mondo della pubblicità di questa curiosa star della Rete d'inizio 2019. La prima apparizione dopo giorni in cui si è cercato di mantenere il più assoluto riserbo ...

Torna l'uovo dal record di like su Instagram : testimonial di Uno spot per la salute mentale : L'ideatore è Chris Godfrey, un 29enne di Londra al lavoro per l'agenzia pubblicitaria The&Partnership, e ha fatto sapere che si tratta solo della prima di una serie di collaborazioni

Lo spot contro le discriminazioni : 'NessUno è diverso quando gioca' : Per rendere il mondo dei videogiochi il più inclusivo possibile, Microsoft ha lanciato nel 2018 uno speciale controller per Xbox: nel nuovo Adaptive controller i 'classici' bottoni sono molto più grandi - dieci ...

Super Bowl - lo spot che emoziona e fa riflettere : “NessUno è diverso quando gioca” : Durante la finale di football americano, uno degli eventi sportivi più ricchi e seguiti al mondo (per la cronaca, i New England Patriots hanno battuto 13 a 1 i Los Angeles Rams) è stato trasmesso lo spot realizzato da Microsoft su un particolare controller con pulsanti più grandi: lo scopo è quello di rendere il mondo dei giochi più inclusivo possibile per i bambini con disabilità. Video Youtube/Microsoft L'articolo Super Bowl, lo spot che ...

"Aiutarli a casa loro" - c'è chi non ne fa solo Uno spot : ... viviamo in un mondo ineguale, il 2% del capitale del 10% piu' ricco della popolazione mondiale basterebbe per risolvere il problema della povertà non solo dell'Etiopia ma di tutto il mondo, con ...

Il Washington Post lancia Uno spot per il Super Bowl sull'importanza del giornalismo : Il Washington Post lancerà per la prima volta uno spot al Super Bowl, la finalissima di football americano in calendario domenica che è l'evento sportivo più seguito dell'anno. La pubblicità, di 60 secondi, che andrà in onda nel quarto quarto della sfida tra i New England Patriot e i Los Angeles Rams, sarà dedicata all'importanza del giornalismo e ai pericoli che corrono i reporter. La voce narrante ...

Casting per Uno spot pubblicitario e alcuni spettacoli di Roma City Ballet Company : Casting attualmente aperti per la ricerca di attori, attrici e comparse per realizzare un importante spot pubblicitario di un noto marchio di pasta. Le riprese verranno poi effettuate a Roma. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di danzatori e danzatrici per alcuni importanti spettacoli teatrali per Roma City Ballet Company. Uno spot pubblicitario Per la realizzazione di uno spot pubblicitario per una nota casa di produzione di pasta, si ...

Quanto costa Uno spot durante il Super Bowl? Cifre da capogiro : Super Bowl 2019 alle porte, tutti si domandano come di consueto che Cifre avranno raggiunto gli spot durante l’incontro dell’anno E’ uno show che si rinnova ogni anno e attrae solo negli Stati Uniti qualcosa come 100 milioni di telespettatori, è l’atto finale dello sport più seguito dagli americani e nessun evento sportivo può essere paragonato, nemmeno lontanamente, a questa manifestazione. E’ il Super Bowl, ...

Super Bowl - Uno spot sarà sul 'Food Porn' : censurato : La pubblicità in questione non riguarda niente di così estremo in sé per sé, ma la modalità scelta dalla Kraft Heinz , quinta multinazionale al mondo del settore alimentare, per diffondere il proprio ...

Naomi Osaka ‘occidentalizzata’ in Uno spot giapponese : l’Oriente razzista si vergogna della sua campionessa hafu [VIDEO] : La Nissin trasforma i tratti ‘hafu’ di Naomi Osaka in una delle sue pubblicità: la campionessa diventa occidentale, il Giappone torna a fare i conti con il razzismo e gli stereotipi estetici Il razzismo è una delle piaghe principali dell’epoca moderna, capace di diffondersi a macchia d’olio in diversi ambiti della società contemporanea. Come spesso accade, essendo lo sport, per certi versi, lo specchio della realtà ...

Casting per un cortometraggio da girare a Roma e per Uno spot pubblicitario : Casting attualmente aperti per la ricerca di un attore con esperienza per realizzare un interessante cortometraggio, le cui riprese verranno effettuate prossimamente a Roma. Sono inoltre in corso le selezioni per la ricerca di due famiglie, con particolari caratteristiche, per la realizzazione di uno spot pubblicitario del noto marchio Garnier. Nel testo di questo articolo verranno indicate con cura e precisione le relative richieste. Un ...

Il grande Lebowski torna in Uno spot con Carrie Bradshaw : Il Drugo è tornato, anche se non nel modo che molti si aspettavano. Nei giorni scorsi infatti l’interprete del mitico personaggio del film Il grande Lebowski, Jeff Bridges, aveva postato un breve teaser su Twitter tornando a vestire i panni del suo ruolo cult. Molti si erano fatti prendere dall’entusiasmo ipotizzando una pellicola sequel, invece è stato presto chiaro che si sarebbe trattato semplicemente di uno spot in onda durante ...