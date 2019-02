Una Vita Anticipazioni Spagnole | Samuel smaschera Ursula

Una Vita - anticipazioni puntata di venerdì 15 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 643 (prima parte) di Una VITA di venerdì 15 febbraio 2019: Samuel e Blanca intendono recarsi al Bosco delle Dame per scoprire tutta la verità su Olga, mentre quest’ultima inizia a imitare i gesti della sorella e a ripetere le frasi che dice. María Luisa si infuria con Victor per non averle detto che Susana è la madre di Simon. Intanto Victor avvisa il maggiordomo e le dice che María Luisa sa ...

Una Vita Anticipazioni 15 febbraio 2019 : Samuel e Blanca indagano su Olga : Preoccupati per i comportamenti strani della ragazza, i coniugi Alday raggiungono il Bosco delle Dame alla ricerca della verità sulla Vita di Olga.

Una Vita - trame al 22 febbraio : Victor chiede a Maria Luisa di sposarlo - lei si arrabbia : Nuove e avvincenti puntate della soap Una Vita ci attendono anche nella settimana dal 17 febbraio al 22 febbraio. Le anticipazioni sui nuovi episodi ci svelano che Blanca farà di tutto per scoprire la verità sul passato di Olga, tanto da spingersi con la sorella al Bosco delle Dame, gettando nella preoccupazione Samuel che non sa che fine abbia fatto la moglie. Vedremo, inoltre, la reazione inaspettata di Maria Luisa alla proposta di matrimonio ...

Una Vita anticipazioni : SAMUEL scopre di avere una sorella! : Il giovane SAMUEL Alday (Juan Gareda) farà una serie di scoperte sconcertanti nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita. Il marito di Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) entrerà infatti in possesso di una lettera del padre Jaime (Carlos Olalla) scritta prima che finisse in stato di incoscienza e in grado di compromettere la cattivissima Ursula (Montserrat Alcoverro). Facciamo quindi un passo indietro per comprendere come ...

Una Vita Anticipazioni 14 febbraio 2019 : Elvira svela il segreto di Simon : La Valverde decide di confidare all'amica la verità sul legame tra Simon e Susana. Le ragazze non sanno però che qualcuno le sta ascoltando.

Spoiler spagnoli Una Vita fino al 18 febbraio : Samuel diventa un assassino : Le trame della soap Una Vita relative alle puntate 947 - 950 attualmente in onda nella penisola iberica e che i telespettatori italiani potranno vedere tra un circa un anno a causa della differente programmazione temporale della fiction tra i due paesi, sono sempre molto appassionanti ed intriganti. Samuel Alday, dopo aver tentato in tutti i modi di legare a se la giovane Lucia per poter aver accesso alla sua ricca eredità, al fine di pagare dei ...

Una Vita - trame : Adela si sacrifica per permettere a Simon e Elvira di fuggire : Nelle prossime puntate di Una Vita assisteremo al ritorno di fiamma tra Simon Gayarre e Elvira Valverde, interpretati dagli attori Jordi Coll e Laura Rozalen. Le anticipazioni svelano che la coppia capirà di non poter vivere distanti, tanto da decidere di fuggire da Acacias 38. Una Vita: Simon e Elvira tornano insieme Come abbiamo, visto Simon deciderà di onorare il matrimonio con Adela dopo aver chiuso la relazione extraconiugale con Elvira. ...

Anticipazioni Una Vita : Elvira rinuncia a Simon e decide di rinchiudersi in convento : L’appassionante sceneggiato spagnolo “Una Vita” ambientato ad Acacias 38 è sempre caratterizzato da avvenimenti sorprendenti. Le Anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, ci dicono che Elvira Valverde (Laura Rozalen) anche se sarà ancora innamorata di Simon Gayarre (Jordi Coll), prenderà una decisione molto sofferente. La giovane dopo il ricovero del padre Arturo in ospedale, ...

Anticipazioni Una Vita : Diego spezza il cuore ad Olga Dicenta : Nuovo appuntamento dedicato alla telenovela spagnola Una Vita nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra che continua ad appassionare con tanti colpi di scena. Nelle puntate italiane in onda in primavera Diego Alday, dopo essere salvato grazie al fratello Samuel, dimostrerà di non voler rinunciare alla cognata Blanca. In particolare il figlio minore di Jaime, non appena si risveglierà, metterà la parola fine alla relazione con Olga Dicenta ...

Una Vita - trame spagnole : Felipe sventa il suicidio di Ramon - Celia diventa pazza : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovella spagnola scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda a febbraio in Spagna, si soffermano su Ramon e Celia, interpretati dagli attori Juanma Navas e Ines Aldea. Se il nobile deciderà di compiere un gesto inconsulto dopo la perdita di Trini, la moglie di Felipe comincerà a mostrare segni di evidente pazzia in seguito ...

Una Vita anticipazioni : URSULA cerca di “sabotare” la trasfusione tra DIEGO e SAMUEL : DIEGO Alday (Ruben De Eguia) rischierà di morire nelle puntate italiane di Una Vita in onda in primavera: dato che il suo sangue sarà stato contaminato dal mercurio (a causa dei tanti anni di lavoro svolti in miniera), il ragazzo comincerà a stare male e le sue condizioni di salute saranno piuttosto critiche. La situazione avrà così una serie di drammatici sviluppi… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che DIEGO eviterà di curarsi ...

