Una curiosa serie di immagini annuncia l' arrivo del Galaxy S10

agi

: @shyeet ancora non so dire se è stata una cosa intelligente o meno, sicuro da matti haha però devo dire che mi sta… - idirntcare : @shyeet ancora non so dire se è stata una cosa intelligente o meno, sicuro da matti haha però devo dire che mi sta… - Tatolina321 : @pettymagpie Io - curiosa come una scimmia - mi ero iscritta. Avevo messo come discriminante di contattarmi solo se… - Marghaerita : @bleument Esatto. Io pur essendo una persona insicura non me la prendo perché ci vuole ben altro per farmi stare ma… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) In vista della presentazione del 20 febbraio, Samsung lancia curiose anticipazioni dello smartphone Galaxy S10. Una nuova campagna teaser di affissioni segue il lancio iniziale dei primi di gennaio a Parigi in Place de la Concorde.In alcuni luoghi simbolici in tutto il mondo, tra cui Times Square a New York, Piazza Duomo a Milano, Piazza Callao a Madrid, l'Hydroproject Building a Mosca, e il The Heeren a Singapore, gigantesche lettere dell'alfabeto coreano Hangulno l'del nuovo top di gamma.La campagna mostra ancheche simboleggiano “la realizzazione del futuro”, alludendo al futuro della nuova linea Galaxy così come una nuova visione per la line-up Galaxy.