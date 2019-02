' Un valzer tra gli scaffali' è sensibile | in ' Touch me not' tutto è pretestuoso

Il miglior modo per festeggiare San Valentino? Al cinema con "Un valzer tra gli scaffali" : Parte con Strauss, ma chiude su note blues, più consone all'universo operaio che illumina il film. Ma "Sul Bel Danubio Blu"- proprio come in "2001 Odissea nello spazio"- si è intanto incaricato di condensare una dissonanza programmatica e suggestiva.Per Kubrick il valzer era l'armonia incongrua dell'astronave, per "Un valzer tra gli scaffali" - piccola gemma tedesca di Thomas Stuber che esce il 14 febbraio- trasforma in ...