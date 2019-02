UK | rimuovono feto dalla pancia | operano e lo rimettono dentro | mamma e figlio stanno bene

Blastingnews

Rimuovono feto dall'utero per operare il bambino. Poi lo rimettono a posto

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Una vicenda che sarebbe potuta diventare una vera e propria tragedia se non fosse stato per le grandi capacità da parte dei medici dell'ospedale dell'University College Hospital e del Great Ormond Street Hospital, nel Regno Unito. Bethan Simpson, incinta del suo bambino, è stata costretta a subire un intervento per la rimozione delin quanto quest'ultimo era affetto da spina bifida. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, i chirurghi dei due ospedali si sono ritrovati costretti ad effettuare un'operazione delicata di ultima generazione. Fortunatamente, però, l'intervento è riuscito perfettamente e adesso il piccolo gode di ottima salute. I medici, dal momento in cui i test medici hanno rivelato la patologia da cui era affetto, hanno rimosso dall'utero della donna ilRegno Unito: intervento riuscito che ha permesso al bambino di sopravvivere Stando a ...