Tumori | leucemia acuta | speranze da Car-T e farmaci biologici

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Laè una neoplasia che colpisce le cellule contenute nel midollo osseo, che invece di trasformarsi in cellule del sangue occupano progressivamente il midollo osseo bloccandone la funzionalità. Lalinfoblasticaè il tumore più frequente nell’età pediatrica e colpisce in Italia circa 600 persone all’anno, mentre i casi dimieloide sono più di 4.500 ogni anno.A fare il punto sulle terapie sono stati gli esperti riuniti a Bologna da oggi al 16 febbraio per il ‘Post San Diego 2018′, meeting che a due mesi dalla conclusione dell’Ash (l’annuale congresso mondiale dell’American Society of Hematology) – dedicato all’ematologia oncologica e non – presenta in Italia tutte le novità e i progressi a livello biologico e terapeutico. Le novità dell’Ash riguardano ia bersaglio molecolare ...