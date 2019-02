Tratta internazionale di esseri umani | cinque arresti a Catania

Migranti - Azione Cattolica : 'Non meritevoli di futuro e usati come strumento di conTrattazione politica internazionale' 1 : I Migranti non solo non vengono più ritenuti meritevoli di un futuro, ma vengono usati come strumento di contrattAzione politica internazionale. Non si tratta più di gestione di un fenomeno ...