Tragedia del Renon | dopo 40 giorni morta anche la madre della piccola Emily

La Tragedia del Movimento 5 Stelle : non avere un leader : Mentre il Parlamento europeo insulta Giuseppe Conte dandogli del “burattino” e i no vax bolognesi contestano Beppe Grillo, che dice di prendere il Maalox e la vaselina, viene da chiedersi chi sia, davvero, il capo del Movimento 5 Stelle. La vera tragedia, lampante da questi mesi di governo, è che nella sua veste di partito di governo il Movimento che all’opposizione mandava tutti a quel Paese, per non dire di peggio, non ha una vera leadership. ...

Tragedia Flamengo - oggi i funerali di 5 calciatori : le cause dell’incendio : Il mondo del calcio è sotto shock per la Tragedia che ha colpito il Flamengo, un incendio al centro sportivo ha portato 10 giovani calciatori a perdere la vita. Nel frattempo si terranno oggi i funerali di cinque calciatori mentre nella giornata di domenica si erano celebrati i funerali degli altri ragazzi, tutti di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Ancora tre feriti che restano ricoverati in ospedale, due di questi ancora in terapia ...

Tragedia Sala - colletta tra i giocatori per trovare il corpo del pilota : Il mondo del calcio, francese e britannico, ha deciso di mobilitarsi nella raccolta dei fondi necessari a proseguire le ricerche del corpo di David Ibbotson, il pilota inabissatosi alla conduzione di un piccolo Piper nella Manica il 21 gennaio, nella sciagura aerea costata la vita pure all’attaccante argentino Emiliano Sala, ceduto dal Nantes al Cardiff […] L'articolo Tragedia Sala, colletta tra i giocatori per trovare il corpo del ...

Milan-Cagliari - il primo gol di Paquetà Omaggio alla Tragedia del Flamengo : Il bacio alla mano che si alza verso l'alto con gli occhi chiusi. È una chiara dedica alla tragedia del Flamengo quella che sigla la prima rete di Lucas Paquetà al Milan. Così il brasiliano, che ha ...

Tragedia Sala - Mbappé dona 30mila euro anche per le ricerche del pilota : Non solo per Emiliano Sala, anche per il pilota David Ibbotson. Dopo il ritrovamento del corpo del calciatore argentino , la famiglia del pilota dell'aereo precipitato nella Manica, ha aperto una ...

Tragedia Sala : due tifosi del Southampton fanno il gesto dell'aereo - arrestati : ROMA - Nessun rispetto, nemmeno davanti alla Tragedia della morte di Sala . Due tifosi del Southampton hanno mimato il gesto dell'aereo per prendere in giro i rivali del Cardiff . La scena è stata ...

"La Tragedia del confine orientale" : ... durato oltre nove anni, e una bozza di proposta di legge per la sua integrazione , curata dall'Autore, , che prevede di ricordare, nel Giorno del ricordo , che ricorre il 10 febbraio, la politica di ...

Mattarella ricorda la Tragedia delle Foibe - prima volta al Qurinale : : Sono state una "tragedia italiana" le Foibe. un "capitolo buio della storia nazionale e internazionale che causò lutti, sofferenza e spargimento di sangue innocente". Il presidente della Repubblica ...

Tragedia Emiliano Sala - nuove teorie sulle dinamiche dell’incidente aereo nella Manica : “Il pilota ha avuto un certo controllo dell’aereo” : La sera del 21 gennaio scorso Emiliano Sala, calciatore argentino di 28 anni, e David Ibbotson, pilota inglese di 59, stavano sorvolando la Manica diretti a Cardiff quando improvvisamente l’aereo su cui viaggiavano è sparito dai radar. Sarebbe stato ritrovato solo due settimane dopo sul fondale della Manica, 38km a nord di Guernsey, con un corpo intrappolato tra i rottami che nelle ultime ore è stato identificato come quello della giovane stella ...

Calciatore muore nel sonno : altra Tragedia che sconvolge il mondo del calcio [NOME e DETTAGLI] : Sono ore terribili per il mondo del calcio, prima il ritrovamento del corpo senza vita dell’attaccante Emiliano Sala, poi l’incendio nel centro sportivo del Flamengo dove sono morti 10 giovani calciatori. Adesso una nuova notizia che ha sconvolto il mondo del calcio. Un Calciatore è morto nel sonno, si tratta di Francesco Gennari, Calciatore della Stagnolmese, il decesso è avvenuto nella sua casa alla periferia di Cremona al ...

Serie A - lutto al braccio per la Tragedia del Flamengo : "Mondo del calcio in lutto per la tragedia che ha colpito il settore giovanile del Flamengo . In segno di vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime, e in memoria dei giovani ragazzi che hanno ...

Sondaggio - Nando Pagnoncelli e la Tragedia del Pd : dove sono precipitati : Se il Pd fosse il paziente al pronto soccorso, i medici non potrebbero far altro che spedirlo direttamente all'obitorio. Le cifre emerse dall'ultimo Sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere della sera suonano il de profundis per il Partito democratico, che negli ultimi sette giorni ha toccato il

Le notizie del giorno – Le lacrime per Emiliano Sala e la Tragedia del Flamengo : Le notizie del giorno – “Ora potremo piangere nostro figlio e nostro fratello”, sono le dichiarazioni ad AFP della famiglia del calciatore argentino Emiliano Sala, il corpo dell’attaccante è stato ritrovato all’interno dell’aereo inabissato nel Canale della Manica: “Volevamo ringraziarvi per tutti i vostri segni di affetto e sostegno, in quello che è il momento più doloroso della nostra vita”, hanno aggiunto i familiari. “Vedere il ...

Tragedia Flamengo – Diffusi i nomi delle vittime : morti 8 giovanissimi calciatori : Sono stati Diffusi questo pomeriggio i nomi degli 8 giovanissimi calciatori morti nell’incendio di oggi al centro di allenamento del Flamengo Il mondo del calcio è a lutto: la Tragedia accaduta oggi in Brasile, al centro di allenamento del Flamengo, a Vargem Grand. Un incendio partito nell’alloggio di giocatori di calcio del settore giovanile, ha fatto perdere la vita a 8 giovanissimi, che al momento della Tragedia stavano ...