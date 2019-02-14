Traffico Roma del 14-02-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 14-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 Maria Barbara Taormina 0 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico REGOLARELUNGO IL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENT E PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI DA LARGO PASSAMONTI A VIAlE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE DA SEGNALAREIN VIA ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 Maria Barbara Taormina 0 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico RALLENTATO PER DUE INCIDENTI IN CITTA PER DUE DIVERSI INCIDENTEI IL PRIMO SU VIA DEI FAGGI ALL’INTERSEZIONE CON VIA TO DE SCHIAVI ED UN LATRO SU VIA APPIA NUOVA ALL’INTERSEZIONE CON VIAL FURIO CAMILLO PER CONCLUDERE OGGI DALLE 10 SI STA SVOLGENDO UNA MANIFESTAZIONE ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 Maria Barbara Taormina 0 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico RALLENTATO PER DUE INCIDENTI IN CITTA PER DUE DIVERSI INCIDENTEI IL PRIMO SU VIA DEI FAGGI ALL’INTERSEZIONE CON VIA TO DE SCHIAVI ED UN LATRO SU VIA APPIA NUOVA ALL’INTERSEZIONE CON VIAL FURIO CAMILLO PER CONCLUDERE OGGI DALLE 10 SI STA SVOLGENDO UNA MANIFESTAZIONE ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SULLA PONTINA RISOLTE LE CODE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE IN ENTRATA ALLA CAPITALE DA TOR DE CENCI A CIA C.COLOMBO POSSIBILI DISAGI PER INCIDENTEIN VIA SILVESTRI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FORTE BRAVETTA. ANCORA UN SUL LUGOTEVERE FLAMINIO TR PONTE DUCA D’AOSTA E VIA ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SULLA PONTINA RISOLTE LE CODE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE IN ENTRATA ALLA CAPITALE DA TOR DE CENCI A CIA C.COLOMBO POSSIBILI DISAGI PER INCIDENTEIN VIA SILVESTRI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FORTE BRAVETTA. ANCORA UN SUL LUGOTEVERE FLAMINIO TR PONTE DUCA D’AOSTA E VIA ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SULLA PONTINA CODE PER UN INCIDENTE IN ENTRATA ALLA CAPITALE DA TOR DE CENCI A CIA C.COLOMBO ALTRO INCIDENTE E’ AVVENTO CON POSSIBILI DISAGI IN VIA SILVESTRI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FORTE BRAVETTA. ANCORA UN SUL LUGOTEVERE FLAMINIO TR PONTE DUCA D’AOSTA E VIA DEI TADOLINI ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … RALLENTAMENTISU IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SULLE PRINCIPALI STRADE UN INCIDENTE SI SEGNALA CON RALLENTAMENTI SULLA TIBURTUBA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ED UN ALTRO CON POSSIBILI RALLENTAMENTI IN PIAZZALE OSTIENSE ALL’ALT DI PORTA SAN PAOLO SULLA Roma FIUMICINO CODE DALL’ANSA ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … RALLENTAMENTISU IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SULLE PRINCIPALI STRADE UN INCIDENTE SI SEGNALA CON RALLENTAMENTI SULLA TIBURTUBA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ED UN ALTRO CON POSSIBILI RALLENTAMENTI IN PIAZZALE OSTIENSE ALL’ALT DI PORTA SAN PAOLO SULLA Roma FIUMICINO CODE DALL’ANSA ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … RALLENTAMENTI E CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DELLA CAPITALEE Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE SULLA Roma FIUMICINO CODE DA PARCO DE MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR MA UN INCIDENTE STA ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … C’È Traffico SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA BREVI CODE AD ALTEZZA DELL’USCITA PER LA VIA FLAMINIA, DOVE CI SONO DIFFICOLTÀ DI IMMISSISIONE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, ...
Traffico Roma del 13-02-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019 ORE 19.50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE RISOLTO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN PROSSIMITà DI VIA DELLA PISANA, SI VIAGGIA PERò IN CODA PER UN NUOVO INCIDENTE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALLO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO. MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SUI ...
Traffico Roma del 13-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE DA VIA OSTIENSE A VIA DELLA PISANA. PROSEGUENDO SI RALLENTA PER Traffico INTENSO DA VIA NOMENTANA A VIA PRENESTINA. Traffico RALLENTATO IN ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA ...
Traffico Roma del 13-02-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … disagi per un incidente sulla via prenestina tra il raccordo anulare e via taurano in uscita dalla capitale altro incidente in via del via del foro italico all’altezza di via dei campi sportivi verso lo stadio con conseguenti incolonnamenti a partire dall’uscita via dei monti tiburtini della ...
Traffico Roma del 13-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … disagi per un incidente sulla via prenestina tra il raccordo anulare e via taurano in uscita dalla capitale altro incidente in via del via del foro italico all’altezza di via dei campi sportivi verso lo stadio con conseguenti incolonnamenti a partire dall’uscita via dei monti tiburtini della ...
Traffico Roma del 13-02-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019 ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, ANCHE PER UN INCIDENTE, SI VIAGGIA IN CODA DALLA CASSIA ALLO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA Roma-TERAMO. RALLENTAMENTI IN ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. SI VIAGGIA IN CODA GIÀ DA VIA ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 14 | 30
VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 Maria Barbara Taormina 0 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 14:30 (Di giovedì 14 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 Maria Barbara Taormina 0 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico REGOLARELUNGO IL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENT E PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI DA LARGO PASSAMONTI A VIAlE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE DA SEGNALAREIN VIA GIOVANNI AMENDOLA ALL’INTERSEZIONE CON VIA MASSIMO D’AZEGLIO E ANCORA UNO AVVENUTO IN PIAZZA PIO XI. ALLE PORTE DI Roma RALLENTMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DI MEZZOCAMMINO INCROCIO CON VIA LAGO SANTO. LIMITATO IL SERVIZIO SULLA LINEA TRAM 19 A VALLE GIULIA NELLE DUE DIREZIONI DI PERCORRENZA . ATTIVATI BUS SOSTITUTIVI TRA VALLE GIULIA E IL CAPOLINEA RISORGIEMENTO TORNA L’EUROPA LEAGUE ALLO STADIO OLIMPICO: LA LAZIO è IMPEGNATA NEL TURNO DI ANDATA DEI ...
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