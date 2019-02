Tour of Colombia 2019 : percorso tappe - start list e diretta streaming-tv : Tour of Colombia 2019: percorso tappe, start list e diretta streaming-tv Pian piano, anno dopo anno, il Sudamerica si sta ritagliando sempre di più uno spazio importante all’interno del calendario ciclistico. Il movimento sudamericano – e soprattutto quello Colombiano – dei pedali sta crescendo sfornando fuori ogni anno diversi talenti molto interessanti e anche alcuni potenziali futuri campioni. Quest’anno tocca al ...

Tour Colombia 2019 : Alvaro Hodeg vince la seconda tappa in volata e diventa leader : I padroni di casa continuano ad essere protagonisti al Tour Colombia 2.1: dopo la vittoria della Education First di Rigoberto Urán nella cronometro a squadre di apertura, nella seconda tappa festeggia Alvaro Hodeg che con una volata perfetta realizza la classica doppietta tappa e maglia. Grazie agli abbuoni il portacolori della Deceuninck-Quick Step balza infatti al comando della classifica generale. I 150 km con partenza e arrivo a La Ceja sono ...

Tour Colombia 2019 : la EF Education First si aggiudica la cronometro inaugurale - Rigoberto Uran in testa alla classifica generale : La EF Education First Pro Cycling Team ha conquistato la vittoria nella cronometro a squadre che ha aperto il Tour Colombia 2019, corsa a tappe del calendario internazionale classifica di livello 2.1. Il percorso di 14 km per le strade di Medellin, relativamente breve e prevalentemente pianeggiante, si è rivelato particolarmente adatto agli specialisti e non ha consegnato eccessivi distacchi tra le squadre di vertice. La formazione statunitense ...

Tour Colombia 2019 : Egan Bernal a caccia del bis per iniziare al meglio la stagione della verità : La stagione 2019 di Egan Bernal parte dalla corsa di casa, il Tour Colombia 2.1, che scatterà oggi con una cronometro a squadre sulle strade di Medellín. Il 22enne del Team Sky punta a bissare il successo dello scorso anno, quando conquistò la classifica generale della Oro y Paz (la vecchia denominazione della corsa), mettendosi alle spalle Nairo Quintana e Rigoberto Urán. La tappa conclusiva di questa edizione, con l’arrivo in salita all’Alto ...

Tour Colombia 2019 : Egan Bernal a caccia del bis per iniziare al meglio la stagione della verità : La stagione 2019 di Egan Bernal parte dalla corsa di casa, il Tour Colombia 2.1, che scatterà oggi con una cronometro a squadre sulle strade di Medellín. Il 22enne del Team Sky punta a bissare il successo dello scorso anno, quando conquistò la classifica generale della Oro y Paz (la vecchia denominazione della corsa), mettendosi alle spalle Nairo Quintana e Rigoberto Urán. La tappa conclusiva di questa edizione, con l’arrivo in salita all’Alto ...

Ciclismo : Tour Colombia - i 6 maggiori favoriti per la vittoria : Parte oggi il Tour Colombia che si disputerà fino al 17 febbraio. La competizione, diventata professionistica solo da un anno, vedrà la partecipazione di molti big del Ciclismo. Tra i partecipanti, infatti, ci sono Bernal, Froome e Nairo Quintana. Il Giro di Colombia è una gara importante per molti sudamericani, come si nota dalla lista dei partecipanti. I maggiori favoriti sono tutti Colombiani e qualora Froome non dovesse inventarsi qualcosa, ...

Ciclismo - Tour Colombia 2019 : esordio stagionale per Chris Froome con vista a lungo termine : Da capire se si metterà in proprio o lascerà, come previsto, spazio ai propri compagni. Comincia l’avventura nel 2019 per quanto riguarda Chris Froome: il keniano bianco inizia la sua stagione in Sudamerica, precisamente nel Tour Colombia, breve corsa a tappe dal livello 2.1 ma dalla startlist davvero interessante, che richiama in terra Colombiana il meglio del Ciclismo internazionale. Il programma del vincitore dell’ultimo Giro ...

Tour Colombia 2019 : da Froome a Quintana - grande spettacolo in Sud America : Prosegue il calendario del ciclismo su strada in terra sudAmericana: dopo essere stati in Argentina ci si sposta verso il Tour Colombia, seconda edizione della corsa a tappe che già l’anno scorso ha offerto un discreto spettacolo. L’organizzazione infatti è riuscita ad invitare davvero tante squadre importanti, con molti dei corridori più forti al mondo. Saranno sei le tappe da percorrere: una cronometro a squadre iniziale di 14 ...

Tour Colombia 2019 - la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Froome e Bernal : Prenderà il via domani, martedì 12 febbraio, una delle corsa a tappe più attese di questa prima parte di stagione. Il Tour Colombia 2.1 2019 vedrà infatti in gara alcuni dei grandi protagonisti del ciclismo internazionale, come il britannico Chris Froome e i Colombiani Egan Bernal e Nairo Quintana. Sei le tappe in programma, con la chiusura domenica 17 febbraio. Accanto a squadre come Team Sky, Movistar e UAE Emirates, ci saranno anche le ...

Tour Colombia 2019 : il percorso e le sei tappe ai raggi X. Chiusura spettacolare sull’Alto de las Palmas : Il grande ciclismo torna in Colombia e dopo la Oro y Paz dello scorso anno, da martedì 12 a domenica 17 febbraio si svolgerà il Tour Colombia 2.1, breve corse a tappe che si preannuncia spettacolare. Al via troveremo infatti tanti big a partire dalle stelle Colombiane Nairo Quintana, Egan Bernal, Fernando Gaviria, Rigoberto Urán e Miguel Ángel López, ma ci sarà anche l’atteso esordio stagionale di Chris Froome. Gli organizzatori hanno poi scelto ...