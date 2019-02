The Voice 2019 Italia | coach | giudici e conduttrice Quando inizia

Nuove indiscrezioni sui coach di The Voice of Italy - si parla di Sfera Ebbasta ed Elettra Lamborghini : Si rincorrono nuovi rumors sui coach di The Voice of Italy, al via da aprile con la conduzione di Simona Ventura. Su questo fronte, sembrano non esserci più dubbi: la guida del talent sarà completamente rivoluzionata dopo la rapida incursione di Costantino della Gherardesca subentrato al veterano Federico Russo. Nelle indiscrezioni riportate da Blogo, si parla di Sfera Ebbasta, già tristemente noto per la recente strage di Corinaldo nella ...

I Retroscena di Blogo : Sfera Ebbasta coach di The Voice 2019 ed Elettra Lamborghini vicina : La partenza è prevista per il mese di aprile in prima serata sulla seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo. The Voice torna su Rai2 con una edizione nuova di zecca guidata da Simona Ventura che ne sarà la conduttrice ma non solo, diremmo la condottiera di questa nuova serie del talent show della rete diretta da Carlo Freccero.Ed è stato proprio Freccero a rivolere Simona sulla sua rete, il direttore di Rai2 sta inoltre ...

Casting aperti per il noto talent 'The Voice' e per Miss Top Curvy Model : Sono in corso le selezioni per la realizzazione della nuova edizione di The Voice, in onda su Raidue. Il noto talent musicale quest'anno avrà tra i giudici anche Simona Ventura. Possono partecipare all'interessante programma sia cantanti solisti che gruppi musicali (composti da non più di tre membri) che abbiano compiuto i 16 anni. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per prendere parte al concorso Miss Top Curvy Model, con numerosi Casting ...

Simona Ventura a The Voice : la prima foto ufficiale : Grintosa, strepitosa e pronta a raccogliere la sfida: Simona Ventura svela la prima foto ufficiale di The Voice e il promo del talent in onda su Rai Due. Ormai è ufficiale: Super Simo condurrà il programma, a caccia del nuovo talento della musica italiana, ma soprattutto di ascolti, dopo che lo share dello show è inevitabilmente calato nelle ultime edizioni. L’accordo con Carlo Freccero è stato raggiunto e la conduttrice sarà alla guida di ...

Come partecipare ai casting di The Voice 2019 su Rai2 : l’ironia di Simona Ventura che cerca “voci indimenticabili” : Sono ancora aperte le candidature ai casting di The Voice 2019, in onda su Rai2 in primavera. E sembra quasi ironica la dichiarazione di Simona Ventura, nuova conduttrice del talent della voce, che rientra in Rai ottenendo una conduzione in prima serata dopo una parentesi a Mediaset che ha contribuito a rilanciarla. La Ventura, per anni giudice di X Factor, è al debutto al timone di The Voice of Italy, format in cui il ruolo del presentatore ...

Simona Ventura torna a Sanremo per presentare The Voice Of Italy : Il ritorno in Rai in pompa magna. Dopo Sky e Mediaset, Simona Ventura sbarca su Rai Due dal 16 aprile con la nuova edizione di "The Voice Of Italy".Come riporta Dagospia, la conduttrice sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo, che parte martedì prossimo. Il palco del Teatro Ariston Simona Ventura lo conosce molto bene, dal momento che lo ha condotto nel 2004 con Gene Gnocchi. Il direttore artistico era Tony Renis. Non fu una edizione felice ...

Simona Ventura - il 'vertiginoso' scatto dal backstage di The Voice : "Work in progress" : La conduttrice è pronta per The Voice 2019 e condivide con i fan il primo scatto nel dietro le quinte, con un paio di scarpe...