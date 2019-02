Terza Categoria - aggredisce due giocatori di colore : il club lo caccia via : Bruttissimo episodio in Terza Categoria emiliana. Un calciatore 27enne, Mattia Casciani, si è reso colpevole di una doppia aggressione a sfondo razzista durante e dopo la partita tra la sua Borzanese, ...

Sci velocità - Coppa del Mondo 2019 : Simone Origone secondo a Salla - Valentina Greggio Terza : Oggi si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di sci velocità ma vento e nebbia hanno fatto capolino a Salla (Finlandia) costringendo gli organizzatori a stilare l’ordine d’arrivo al termine delle semifinali. Il contrattempo ha impedito agli azzurri di prendersi la rivincita dopo i risultati dei giorni scorsi: Simone Origone si è piazzato ancora al secondo posto battuto dall’austriaco Manuel Kramer mentre Ivan ...

La Terza Piramide di Giza e il suo Enigma : il segreto delle Piramidi di Giza Più piccola delle altre due piramidi sorelle della Piana e delle Piramidi di Giza, fino a un decimo delle dimensioni della Piramide di Cheope. Eppure, la Piramide nana fa sorgere questioni pari a quelle delle altre due piramidi. Nei documentari e nei reportage è spesso trascurata, forse a causa delle sue […] L'articolo La Terza Piramide di Giza e il suo Enigma sembra essere il primo su Universo7p.it.

La Porta Rossa - Lino Guanciale a Blogo : "Una Terza stagione? Non sarebbe un dispiacere indossare di nuovo quel cappotto..." (Video) : A partire da questa sera, mercoledì 13 febbraio 2019, avrà inizio la seconda stagione de La Porta Rossa, serie tv in onda su Rai 2.Lino Guanciale tornerà ad indossare i panni di Leonardo Cagliostro, il commissario morto assassinato, rimasto nel mondo dei vivi per indagare sul suo stesso omicidio. prosegui la letturaLa Porta Rossa, Lino Guanciale a Blogo: "Una terza stagione? Non sarebbe un dispiacere indossare di nuovo quel cappotto..." ...

La Terza stagione di Westworld arriverà nel 2020 : Come era da aspettarsi, i fan di Westworld dovranno attendere ancora un po’ più a lungo prima di ritornare nell’universo creato da Lisa Joy e Jonathan Nolan. Gli ultimi episodi dell’intricata produzione psicologico-fantascientifica erano andati in onda infatti dall’aprile al giugno 2018. La terza stagione, invece, arriverà probabilmente non prima del 2020. Questo perché Casey Bloys, il numero uno di Hbo, ha annunciato in ...

Auto – XRace Sport - i fratelli Casadei a punti nella Terza prova tricolore su ghiaccio disputata a Pragelato : I fratelli romagnoli sono tornati in pista a Pragelato, lo scorso fine settimana, sfruttando al meglio Lancer proto della PB resa più competitiva ed affidabile da nuove soluzioni tecniche terza prova tricolore su ghiaccio, lo scorso week end a Pragelato, per XRace Sport, e finalmente sono arrivate nuove soddisfazioni, sia tecniche che anche di classifica, per i fratelli Gabriele e Gianluca Casadei. Al via con la Mitsubishi Lancer “proto” ...

Il liceo sportivo piace. E apre alla Terza sezione : Ad iscrizioni chiuse interviene la massima autorità scolastica del territorio a tracciare il quadro che si presenterà in provincia il prossimo settembre all'inizio dell'anno 2019-2020. alla luce della ...

Mondiali Are - Italia : arriva la Terza medaglia iridata - bronzo nel Team Event : terza medaglia per l'Italia ai Mondiali di Are. arriva dal Team Event ed è un bronzo. Gli azzurri Lara Della Mea, Simon Maurberger, Irene Curtoni e Alex Vinatzer battono 3-1 la Germania nella finalina,...

Mercedes-Benz - Al via la Terza edizione di #MercedesVivaio - a caccia di talenti : Ben 240 neodiplomati e neolaureati tra i 18 e i 26 anni: questo è il target delledizione 2019/2020 di #MercedesVivaio, il progetto della filiale italiana della Casa della Stella per offrire unopportunità formativa e lavorativa ai giovani e, al tempo stesso, individuare tecnici e venditori per soddisfare le necessità della rete di vendita sul territorio. Talento, passione e forte motivazione: questi i requisiti fondamentali per accedere alle ...

Il Collegio : stasera su Rai 2 la prima puntata della Terza stagione : Al via stasera la terza edizione del docu-reality targato Rai dedicato alla scuola. Grande protagonista di questa stagione il rivoluzionario 1968.

Mario Biondo - slittano i risultati della Terza autopsia. L'ex moglie : "Io minacciata di morte" : Raquel Sánchez Silva ha denunciato di avere subito nuove minacce e insulti attraverso i social network. Sul fronte delle...

La porta rossa 2 - conferenza stampa conclusa : possibile la Terza stagione : La seconda stagione de La porta rossa debutterà in prima serata su Rai Due il 13 febbraio. Si è da poco conclusa la conferenza stampa di presentazione della serie. Erano presenti il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta, il regista Carmine Elia, gli autori Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, i produttori Timi e Razzi e gran parte del cast: Lino Guanciale, Gabriella Pession, Valentina Romani, Antonio Gerardi, Andrea Bosca, Elena Radonicich ...